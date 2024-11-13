Вопросы отопления и питьевой воды в Актау разъяснили в ТОО «МАЭК»

По словам директора департамента, в настоящее время ТОО «МАЭК» работает в штатном режиме. Подача тепла в город ведется согласно температурному графику.

В настоящее время температура отопительной системы составляет 75 градусов. Город получает около 5500 Гкал тепла ежедневно. Дистиллят, производимый опреснительным комплексом МАЭК, используется для приготовления питьевой и горячей воды, а также для технологических нужд электростанций и производственных предприятий. С началом отопительного сезона на заполнение систем отопления и обеспечение города горячей водой расходуется примерно 14 000 м3 дистиллята в сутки. Питьевая вода из ЦУВС-3 поступает в нижнюю зону города под давлением 3,5–5 кг/см2, а в верхнюю - под давлением 5,5–7 кг/см2. Техническая вода круглосуточно подается из ЦУВС-3 в нижнюю зону под давлением 3,5 кг/см2 и в верхнюю зону под давлением 5,5 кг/см2. Дополнительно ведется строительство водопровода длиной 47 километров от месторождения Куйылыс до опреснительного завода «Каспий», что поможет решить проблему нехватки питьевой воды в городе, - сказал директор департамента по эксплуатации ТОО «МАЭК» Ерболат Ибрагимов.