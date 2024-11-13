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13.11.2024, 15:10

В Мангистау впервые прошёл форум сельских акимов

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Сегодня, 13 ноября, по инициативе партии «AMANAT» впервые в Мангистауской области состоялся форум сельских акимов, собщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Цель форума – открытое обсуждение хода реализации политических реформ в стране и проектов, направленных на создание благоприятных условий для повышения качества жизни сельского населения, рассмотрение путей их решения. 
  
Во встрече приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, секретарь партии «AMANAT» Эльдар Жумагазиев, заместитель директора департамента регионального развития Министерства национальной экономики РК Жанибек Шайдикерим, акимы всех уровней, депутаты областного маслихата, ветераны партии, руководители областных управлений, председатели городских и районных филиалов партии «AMANAT».

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что такие масштабные мероприятия позволят укрепить взаимоотношения между акимами всех уровней, обменяться опытом, а также придадут импульс социально-экономическому развитию отдаленных населенных пунктов.

 В каждом Послании Президент говорит, что принимаются системные меры по укреплению принципов справедливости и демократии в стране. Партия «AMANAT» активно участвует в реализации данных инициатив и воплощает их в сотрудничестве с Правительством и акиматами.  Кроме того, в 2023 году в регионе в рамках проекта «Ауыл аманаты»  профинансировано 165 проектов.  Я считаю, что акимы сел внесли свой вклад в реализацию данной инициативы.  Также в своем первом Указе после выборов 2022 года Президент поднял вопрос развития сел и с учетом  40 процентов населения, проживающего в сельской местности, поручил Правительству разработать пятилетний план развития населенных пунктов.  В связи с этим предусмотрено множество возможностей для акимов сел.  Считаю, что сегодняшний форум сельских акимов, избранных от партии «AMANAT», является одним из важнейших мероприятий, направленных на укрепление связей между акиматом и партией,  улучшение благосостояния сельчан, - сказал Нурдаулет Килыбай.

В свою очередь, секретарь партии «AMANAT» Эльдар Жумагазиев остановился на содержании проекта «Ауыл аманаты», который был запущен в целях развития предпринимательства и улучшения экономической ситуации в населенных пунктах, а также на предстоящих планах партии.

Форум продолжился выступлением акимов сел Онды, Кендерли и Бейнеу.

В Мангистауской области 47 акимов сел, из них 43 избраны от партии «AMANAT».  Акимы сел активно работают над выполнением поставленных Главой государства задач и повышением потенциала сельского населения.  Следует отметить, что новый импульс этому дали выборы сельских акимов в 2021 году.

Вторая часть форума продолжилась секционной работой и семинарами-тренингами.  Представители Мангистауского областного филиала Академии государственного управления при Президенте РК провели тренинг на тему: «Эмоциональный интеллект и лидерство».

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