В Мунайлы пройдет республиканский айтыс молодых акынов

В Мунайлинском районе 14 ноября состоится республиканский айтыс молодых акынов «Маңғыстау - Пір Бекеттің туған жер», посвященный 140-летию Томена Балтабасулы.
Айтыс пройдет по заказу Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области при поддержке «Центра поддержки гражданских инициатив», общественного фонда школы акынов «Жыр – Жебе».
В состязаниии выступят ученики школы айтыса "Жыр жебе": Жанболат Алиев, Бейбит Байжигит, Алшын Суемов, Ердаулет Сардар, Ербол Жумахан, Нурсултан Онгарбаев, Али Сарсен и Кызылгуль Сейдуллаева.
Также выступят акын из Уральска - Жансая Мусина, алматинец Райымбек Утепов, из Атырау - Ернур Исахаев и гостья из Астаны Акбота Манарбеккызы.
Специальный гость - Айтыскер акын, обладатель «Золотой домбры» Балгынбек Имашев.
Айтыс состоится 14 ноября в 14:00 в сельском Доме культуры Баскудык Мунайлинского района.
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