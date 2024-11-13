Актауская школа поэтов «Жыр-жебе» поделилась достижениями этого года

Школу поэтов «Жыр-Жебе» открыли в 2015 году в целях создания условий для творческого развития и поддержки молодых писателей и поэтов. Учащиеся школы, а это в основном школьники и молодые люди, показывают хорошие результаты, они даже начали выпускать подкасты, а сейчас готовятся к новому айтысу акынов. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил основатель школы поэтов «Жыр-жебе», айтыскер и поэт Фархад Мусаев.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Текущий год школа начала с участия в международном айтысе и добилась больших успехов. Так, талантливый ученик Жанболат Алиев выступил на международном айтысе акынов «Менің пірім - Сүйінбай», который проходил 22-23 февраля в г. Алматы, и занял призовое III место. В этом увлекательном состязании, кроме казахстанцев, приняли участие поэты из Монголии, Кыргызстана и Узбекистана – порядка сорока поэтов. А в составе жюри были известные поэты Журсин Ерман, Серик Калиев, Еркебулан Кайназаров. Отличительной же чертой этого состязания является то, что соперничающие пары были определены жеребьевкой.

В этом году общественный фонд школы акынов «Жыр-жебе» по заказу управления культуры, архивов и документации Мангистауской области и при содействии Центра поддержки гражданских инициатив провел несколько мероприятий, направленных на поддержку талантливой молодежи, занимающейся жанром айтыс. Основная цель данного проекта - развитие этого искусства в Мангистауской области и повышение творческих способностей юных айтыскеров. В проекте могут участвовать граждане в возрасте от 6 до 35 лет. Целевая группа - школьники, студенты и молодежь до 35 лет, работающая в различных сферах. В рамках проекта также предусмотрена поддержка общественных активистов, представителей СМИ, НПО, государственных органов и пользователей социальных сетей. В рамках проекта снимаются два подкаста, посвященные искусству айтыс. Это необходимо для развития мастерства молодых поэтов. Первый подкаст вышел на YouTube-канале школы поэтов «Жыр-жебе» под названием «Бүгінгі айтыстың күнгейі мен көлеңкесі». Второй подкаст планируется снять 14 ноября с участием известного айтыскера Балгынбека Имашева, - рассказал Фархад Мусаев.

В ходе брифинга директор школы акынов «Жыр-жебе», айтыскер Мейрбек Саламатов поделился планами на будущее. С его слов, 14 ноября в сельском Доме культуры села Баскудык Мунайлинского района будет организован айтыс молодых акынов «Маңғыстау - Пір Бекеттің туған жері», который пройдет на республиканском уровне. Данное мероприятие посвящено 140-летию казахского поэта Тумена Балтабасулы.

Посредством проведения айтыса школа «Жыр-жебе» стремится повысить опыт и оттачивать навыки своих учеников. В айтысе примут участие ученики нашей школы Жанболат Алиев, Бейбит Байжигит, Алшын Суемов. Свое мастерство также проявят также Ердаулет Сардар, Ербол Жумахан, Нурсултан Онгарбаев, Али Сарсен и Кызылгуль Сейдуллаева. Кроме того, молодые поэты из разных регионов страны, а именно Жансая Мусина (Уральск), Райымбек Утепов (Алматы), Ернур Исахаев (Атырау) и Акбота Манарбеккызы (Астана), примут участие в конкурсе слов. Специальный гость айтыса - поэт-айтыскер, обладатель «Золотой домбры» Балгынбек Имашев, - поделился Мейрбек Саламатов.

Он уточнил, что состязания айтыскеров начнутся в 14:00 часов.

На брифинге было подчеркнуто, что школа поэтов «Жыр-жебе» в этом году добилась значительных успехов. Её ученики показали высокие результаты в различных айтысах республиканского уровня, заняв призовые места. В частности, в Павлодаре на республиканском айтысе школьников «Ұстаздық еткен жалықпас», посвященном 50-летнему юбилею Асыгата Турганбека, юный поэт школы Амирхан Деконов получил специальный приз имени Кудайбергена Альсеитова.

Кроме того, в республиканском айтысе молодых акынов «Жыр алыбы - Жамбыл» Бейбит Байжигит завоевал Гран-при в тематической номинации. В этом айтысе, проходившем в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области, Бейбит на протяжении трех кругов выступал на высоком уровне и был признан лучшим.

Молодой айтыскер выразил благодарность своим учителям и народу.

Эта победа для меня большая - радость и большая ответственность. Особенно для меня было честью выступать на сакральной земле Жамбылского района, которая является самой высокой вершиной казахского искусства айтыс. Каждое слово, каждая строфа, произнесенная в ходе айтыса, вместе с благосклонностью народа занимали особое место в моем сердце. Мой успех – это не только моё усердие, но и плод огромного труда моих учителей и близких, родного края, которые поддерживали и направляли меня. Благодарю всех, кто помог подготовиться к этому состязанию. Собираюсь и дальше служить популяризации искусства айтыс нашего народа, сохранению национальной культуры, - подчеркнул Бейбит Байжигит.

Кроме того, в данном айтысе принял участие еще один ученик школы «Жыр-жебе» Али Сарсен, который получил специальный приз имени Алимкула Жамбылова.

Сейчас школа «Жыр-жебе» готовит учеников к предстоящим айтысам. Они усердно готовятся к состязаниям, которые пройдут в Астане и Атырау.