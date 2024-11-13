В Актау состоялся областной туристский слет «Жас турист»

В Актау прошел областной туристский слет «Жас турист» среди учащихся организаций технического и профессионального образования, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Цель туристского слета - развитие туристско-спортивного образования среди молодежи, сохранение и совершенствование традиционных форм и методов туристско-краеведческого сбора с учащимися.

В областном туристском слете приняли участие 48 учащихся из всех районов и городов. В соответствии с правилами слета, участники выступили в номинациях «Знакомство», «Песни туриста», «Лабиринт», «Комбинированный туризм». Они прошли различные испытания и демонстрировали ловкость, смелость и умение работать в команде.

По итогам конкурса:

I место - группа «Бүркіт» Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Х. Узбекгалиева;

II место - группа «Ақкетік» Тупкараганского гуманитарно-профессионального колледжа;

II место - группа «Қаракөл сақшылары» Мангистауского колледжа туризма;

III место - группа «Болашақ» Каспийского регионального колледжа «Болашак»;

III место - группа «Самғау» Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова;

III место - группа «Азимут» Мангистауского высшего педагогического колледжа имени Мурына жырау Сенгирбекулы.

Победителям были вручены подарки и денежные призы.