В Актау состоялся областной туристский слет «Жас турист»

В Актау прошел областной туристский слет «Жас турист» среди учащихся организаций технического и профессионального образования, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.
Цель туристского слета - развитие туристско-спортивного образования среди молодежи, сохранение и совершенствование традиционных форм и методов туристско-краеведческого сбора с учащимися.
В областном туристском слете приняли участие 48 учащихся из всех районов и городов. В соответствии с правилами слета, участники выступили в номинациях «Знакомство», «Песни туриста», «Лабиринт», «Комбинированный туризм». Они прошли различные испытания и демонстрировали ловкость, смелость и умение работать в команде.
По итогам конкурса:
I место - группа «Бүркіт» Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Х. Узбекгалиева;
II место - группа «Ақкетік» Тупкараганского гуманитарно-профессионального колледжа;
II место - группа «Қаракөл сақшылары» Мангистауского колледжа туризма;
III место - группа «Болашақ» Каспийского регионального колледжа «Болашак»;
III место - группа «Самғау» Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова;
III место - группа «Азимут» Мангистауского высшего педагогического колледжа имени Мурына жырау Сенгирбекулы.
Победителям были вручены подарки и денежные призы.
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