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13.11.2024, 15:20

В Актау прошел сольный концерт Розы Айдарбаевой

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Вчера, 12 ноября, состоялся музыкальный вечер «АКЖАРМА» Розы Айдарбаевой, певицы, заслуженной артистки Казахстана, лауреата ордена «Курмет»,  сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На творческом вечере выступили казахский оркестр имени Абыла Таракулы, традиционный певец Нурым Асканов и ученики Розы Айдарбаевой. 

 Кульминацией вечера стал «Кюй басы» Картбая Калкаманулы, затем зрители прослушали исполнение произведений «Кайран Нарын» Махамбета Отемисулы, «Кайран шешем» Курмангазы Сагырбайулы, «Каракаска Ат» Дины Нурпеисовой.

 Мне дали имя в честь оперной певицы Розы Баглановой.  Музыка моего отца,  пение моей матери пробудили во мне интерес к искусству. В 6 лет я выучила кюй Курмангазы «Бозшолак» и начала исполнять его дома, для соседей. Впервые я вышла на сцену, когда мне было 9 лет,  с тех пор прошло уже более 40 лет. Первый мой сольный концерт состоялся в Алматы в 2004 году в сопровождении Академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы. Концерт «Акжарма» сегодня – для меня особенный концерт. Благодарю всех тех, кто сегодня пришел поддержать мое творчество», – поблагодарила любителей искусства Роза Айдарбаева.

 

 

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