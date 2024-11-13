В Актау прошел сольный концерт Розы Айдарбаевой

На творческом вечере выступили казахский оркестр имени Абыла Таракулы, традиционный певец Нурым Асканов и ученики Розы Айдарбаевой.

Кульминацией вечера стал «Кюй басы» Картбая Калкаманулы, затем зрители прослушали исполнение произведений «Кайран Нарын» Махамбета Отемисулы, «Кайран шешем» Курмангазы Сагырбайулы, «Каракаска Ат» Дины Нурпеисовой.

Мне дали имя в честь оперной певицы Розы Баглановой. Музыка моего отца, пение моей матери пробудили во мне интерес к искусству. В 6 лет я выучила кюй Курмангазы «Бозшолак» и начала исполнять его дома, для соседей. Впервые я вышла на сцену, когда мне было 9 лет, с тех пор прошло уже более 40 лет. Первый мой сольный концерт состоялся в Алматы в 2004 году в сопровождении Академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы. Концерт «Акжарма» сегодня – для меня особенный концерт. Благодарю всех тех, кто сегодня пришел поддержать мое творчество», – поблагодарила любителей искусства Роза Айдарбаева.