В Актау состоялась встреча, посвященная теме бытового насилия

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Повышение финансовой, правовой и психологической грамотности населения». Спикеры, основатель Центра экстренной социальной помощи «РАЙ» Райхан Бекманова и эксперт, тренер международного уровня, психолог Дина Джумабаева, объяснили, как женщины должны вести себя в случае бытового насилия. В ходе встречи спикеры рассказали о профилактике бытового насилия. Присутствовавшие на мероприятии задали волнующие их вопросы и получили конкретные ответы.

Думаю, на встрече был подробно рассмотрен и проанализирован актуальный вопрос бытового насилия. Спикеры рассказали о различных видах насилия и мерах профилактики. Также участники мероприятия узнали, куда могут обращаться люди, пострадавшие от бытового насилия, и к кому обращаться за помощью и поддержкой. В мероприятии приняли участие не только социальные работники и психологи, но и молодежь. Хотелось бы, чтобы такие встречи продолжали организовывать в будущем, поскольку они помогают повысить осведомленность и подготовленность общества к таким вопросам, - сказала психолог Жания Мухаммеджанова.