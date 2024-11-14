В Актау в честь 85-летия Абиша Кекильбайулы прошли интегрированные занятия по трем предметам

В честь 85-летия Абиша Кекильбайулы по инициативе Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау в областном историко-культурном краеведческом музее прошел открытый урок казахского языка и литературы, математики и физики по повести «Шыңырау», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В ходе урока были проанализированы языковые особенности, стилистический и жанровый характер писателя по предмету казахский язык, были предприняты попытки понять позицию писателя через творческие подходы автора.

По математике были обсуждены вопросы: «сколько почвы вышло у Еңсепа при рытье колодца», «сколько камней было заложено в колодце», «сколько воды может поместиться в колодце» и др. Проведены также расчеты по традиционным казахским единицам измерения.

По вопросам физики школьники пытались определить атмосферное давление на дне колодца. Давали ответы на вопрос «что такое атмосферное давление и при каких условиях он претерпевает изменения».

В ходе мероприятия учащиеся получили возможность глубже понять быт, культуру и традиции казахского народа через произведение Абиша Кекильбайулы. Высказывали идеи по решению проблемы питьевой воды путем рытья колодцев и использования родниковых источников.

Организаторами занятия выступили учитель казахского языка Айгуль Айтан, учитель математики Светлана Озган, учитель физики Анар Бердибекова.