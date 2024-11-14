Нуржан Базарбайулы: Стать лучшим шеф-поваром - моя мечта

Любой вид спорта или искусства в нашем регионе ценится высоко. Один из тех, кто стремится сделать любимое дело профессией, — Нуржан Базарбайулы, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Нуржан Базарбайулы, 17-летний молодой человек, стремится к успехам шеф-поваров, удостоенных звезды Мишлен, которая является вершиной кулинарного искусства, и хочет в будущем создавать свои собственные уникальные рецепты, и готовить их в знаменитых отелях.

Я хочу быть уважаемым шеф-поваром, таким как француз Седрик Гроле, который является самым молодым новаторским и фантастически успешным кондитером мира, а затем открыть собственный кондитерский дом - моя самая большая мечта, - говорит Нуржан.

Еще в 10 лет Нуржан мечтал стать шеф-поваром.

К мечте детства Нуржана приблизила программа «Жарқын Болашақ» для Мангистауской молодежи. В рамках программы, поддержанной компаниями «КазМунайГаз» и «Samruk-Kazyna Trust», Нуржан сейчас учится по гранту на втором курсе колледжа общественного питания и сервиса в Астане.

За это время Нуржан прошел стажировку в известных гостиницах и кофейнях столицы, и однажды в течение всего рабочего дня испек около 200 круассанов.