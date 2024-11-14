Актауский школьник разработал проект по аварийному спасению на воде

Ученик 7 класса школы-гимназии №29 имени Фаризы Онгарсыновой задумался над обеспечением безопасности отдыхающих на берегу Каспийского моря или на берегах озер Бурабай, Капшагай.

По словам Алишера Аскара, основная цель проекта – спасение людей из воды. Созданное устройство получило название «Технология аварийного спасателя».

Устройство "Дабылды құтқарушы" состоит из двух элементов. Специальный браслет, который надевается на руку человека (внутри браслета находится чип и датчик), работает при непосредственном контакте со спасательной шлюпкой на берегу. Если у человека, купающегося в море, вдруг начались судороги и ему понадобилась помощь, спасатели не всегда могут его услышать. В экстренной ситуации, если нажать кнопку браслета на руке, на спасательную шлюпку на берегу поступит сигнал. Спасатели сразу же смогут определить, где находится человек, который позвал на помощь, и направятся на помощь ,— говорит Алишер Аскар.