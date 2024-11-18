В Тупкараганском районе возводятся социальные объекты

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В этом году в городе Форт-Шевченко строят общежитие на 100 мест и школу искусств на 260 мест. Возведение общежития завершено на 95% и здание будет сдано в эксплуатацию до конца года. Этот объект предназначен для предоставления служебных квартир дефицитным в районе специалистам.

Здание школы искусств общей площадью 1,6 га готово на 85%. В образовательном учреждении, которое планируется открыть до конца года, будут работать секции культуры и искусства для детей и взрослых.

Также в целях ликвидации трехсменного обучения и сокращения дефицита учебных мест в сельском округе Сайын Шапагатов Тупкараганского района ведется строительство новой 3-этажной школы на 1200 мест, соответствующей современным требованиям. По плану, объект образования сдадут в эксплуатацию в 2025 году.