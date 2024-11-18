Для трех населенных пунктов Тупкараганского района строят опреснительный завод

В связи с ростом населения в Тупкараганском районе Мангистауской области возводят важные социальные объекты, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Для обеспечения водой районного центра - Форт-Шевченко, сел Баутино и Аташ ведётся строительство завода по опреснению морской воды производительностью 5000 кубометров в сутки. В настоящее время работы завершены на 80%.

Сегодня в эти населенные пункты по трубопроводу подается соленая вода, а пресная вода из подземных источников доставляется специальными перевозчиками. К концу года завод заработает на полную мощность, а опресненная вода будет транспортироваться жителям по трубопроводу.

Еще одним важным проектом в направлении улучшения инфраструктуры района является строительство новой очистной системы для очистки 1000 кубометров сточных вод в сутки. Этот проект завершен на 95% и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию.