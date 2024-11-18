Команда КВН от «Озенмунайгаз» заняла 2 место

Команда компании «Озенмунайгаз» заняла 2-е место в финальном соревновании «Национальной лиги», организованном «Казахстанским Союзом КВН», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Игры национальной лиги стартовали в начале года с участием 26 команд. Соревнования проводились на каждом этапе.

Квнщики из Жанаозена заняли первые места во всех играх и прошли в следующие этапы. В результате команда вошла в шестерку лучших и заняла призовое 2 место.