Команда КВН от «Озенмунайгаз» заняла 2 место

Команда компании «Озенмунайгаз» заняла 2-е место в финальном соревновании «Национальной лиги», организованном «Казахстанским Союзом КВН», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Игры национальной лиги стартовали в начале года с участием 26 команд. Соревнования проводились на каждом этапе.
Квнщики из Жанаозена заняли первые места во всех играх и прошли в следующие этапы. В результате команда вошла в шестерку лучших и заняла призовое 2 место.
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