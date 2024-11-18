Шахматный фестиваль в Актау собрал около 400 участников

В Актау продолжается республиканский шахматный фестиваль "AKTAU CHESS WEEK-2024", который охватил почти четыреста участников. Впереди двухдневного мероприятия сеанс одновременной игры, который станет самым массовым в истории страны, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Как отметил руководитель шахматной школы "Дебют", супервайзер фестиваля Анвар Шайхымов, мероприятие такого масштаба в Актау проводится впервые.

Цель, которую преследовали организаторы, заключается в том, чтобы вызвать интерес у детей к шахматам, способствовать развитию у них логики, мышления, создать трамплин для дальнейшего развития. Это также привлечение родителей к участию в шахматных турнирах.

Семейный турнир - это одно из четырёх мероприятий, включённых в программу фестиваля. Если в предыдущий раз играли 58 семей, то сейчас уже 64, что стало мировым рекордом по количеству команд-участниц. Для нас это очень значимо, - делится Анвар Шайхымов.

В программе фестиваля также детский блиц-турнир, детский рапид-турнир, а также сеанс одновременной игры.

В этой игре будут задействованы 160 шахматистов, и этот рекорд будет зафиксирован как самый массовый в истории Казахстана сеанс одновременной игры. И он состоится сегодня, 18 ноября. Отмечу, что общее количество участников меропртятия приближается к 400. Конечно, проводить такие масштабные мероприятия непросто. Хочу выразить благодарность акимату города Актау, в том числе отделу спорта за содействие, - добавил Анвар Шайхымов.

Напомним, игры проходят в спортивном комплексе Halyk Аrena в 17-ом микрорайоне. Сеанс одновременной игры начался в 10 утра.