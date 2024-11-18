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18.11.2024, 12:15

Шахматный фестиваль в Актау собрал около 400 участников

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В Актау продолжается республиканский шахматный фестиваль "AKTAU CHESS WEEK-2024", который охватил почти четыреста участников. Впереди двухдневного мероприятия сеанс одновременной игры, который станет самым массовым в истории страны, сообщает Центр общественных коммуникаций. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Как отметил руководитель шахматной школы "Дебют", супервайзер фестиваля Анвар Шайхымов, мероприятие такого масштаба в Актау проводится впервые. 

Цель, которую преследовали организаторы, заключается в том, чтобы вызвать интерес у детей к шахматам, способствовать развитию у них логики, мышления, создать трамплин для дальнейшего развития. Это также привлечение родителей к участию в шахматных турнирах.

Семейный турнир - это одно из четырёх мероприятий, включённых в программу фестиваля. Если в предыдущий раз играли 58 семей, то сейчас уже 64, что стало мировым рекордом по количеству команд-участниц. Для нас это очень значимо, - делится Анвар Шайхымов.

В программе фестиваля также детский блиц-турнир, детский рапид-турнир, а также сеанс одновременной игры.

  В этой игре будут задействованы 160 шахматистов, и этот рекорд будет зафиксирован как самый массовый в истории Казахстана сеанс одновременной игры. И он состоится сегодня, 18 ноября. Отмечу, что общее   количество участников меропртятия приближается к 400.   Конечно, проводить такие масштабные мероприятия непросто. Хочу выразить благодарность акимату города Актау, в том числе отделу спорта за содействие, -  добавил Анвар Шайхымов.

 Напомним, игры проходят в спортивном комплексе Halyk Аrena в 17-ом микрорайоне.  Сеанс одновременной игры начался в 10 утра.

 

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