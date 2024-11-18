Актауский Yessenov University отметил Международный день студентов

Ежегодное празднование Дня студентов, организованное кафедрой "Международные отношения и туризм", включало ряд мероприятий для молодежи. Была организована концертная программа, обозначены важные для студентов задачи, сообщает Центр общественных коммуникаций.
Празднование 15 ноября началось с приветственных слов декана факультета Нурсауле Айтбаевой и заведующей кафедрой Эльвиры Жангожаевой. Они рассказали о ряде инициатив и планов университета, отметили повышение интереса студентов к науке, их развитие как будущих специалистов.
Обучающиеся старших курсов подготовили для своих младших товарищей-первокурсников презентации и программу поздравлений в качестве обзора будущих профессий и студенческой жизни. Так, они пытались донести, что студенческая пора – это начало взрослой интересной жизни.
Сегодня День студентов отмечается во многих странах мира, он популярен и среди молодежи Казахстана, в том числе Мангистауской области. Программа празднования всегда разнообразна, студенты готовят интересные конкурсы, соревнования, другие мероприятия. В стороне от этого праздника не остаются учащиеся практически всех вузов области.
Педагоги Yessenov University отмечают, что сейчас этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и развлечениями, однако его история переплетается с трагическими событиями в Чехословакии во время Второй мировой войны.
28 октября 1939 года, в 21 годовщину образования Чехословакии, в Праге и других городах страны состоялись выступления студентов-нацистов. Страна была оккупирована с марта 1939 года. Демонстрация была жестоко подавлена, 9 человек получили серьезные ранения. Тогда, во время преследования организаторов акции был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал (Jan Opletal). Он скончался в больнице через две недели. Похороны юноши переросли в акцию протеста, в результате которой были задержаны десятки человек. Более 1200 студентов были отправлены в концлагерь, а девять студентов и активистов студенческих организаций расстреляны 17 ноября. В честь этого события 17 ноября 1941 года в Лондоне было объявлено Международным днем студентов, а в 2000 году - Днем борьбы за свободу и демократию в Чехии, - поделились трагической историей педагоги университета.
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