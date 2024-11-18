Актауский Yessenov University отметил Международный день студентов

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Празднование 15 ноября началось с приветственных слов декана факультета Нурсауле Айтбаевой и заведующей кафедрой Эльвиры Жангожаевой. Они рассказали о ряде инициатив и планов университета, отметили повышение интереса студентов к науке, их развитие как будущих специалистов.

Обучающиеся старших курсов подготовили для своих младших товарищей-первокурсников презентации и программу поздравлений в качестве обзора будущих профессий и студенческой жизни. Так, они пытались донести, что студенческая пора – это начало взрослой интересной жизни.

Сегодня День студентов отмечается во многих странах мира, он популярен и среди молодежи Казахстана, в том числе Мангистауской области. Программа празднования всегда разнообразна, студенты готовят интересные конкурсы, соревнования, другие мероприятия. В стороне от этого праздника не остаются учащиеся практически всех вузов области.

Педагоги Yessenov University отмечают, что сейчас этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и развлечениями, однако его история переплетается с трагическими событиями в Чехословакии во время Второй мировой войны.