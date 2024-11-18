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18.11.2024, 12:17

Актауский Yessenov University отметил Международный день студентов

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Ежегодное празднование Дня студентов, организованное кафедрой "Международные отношения и туризм", включало ряд мероприятий для молодежи. Была организована концертная программа, обозначены важные для студентов задачи, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Празднование 15 ноября началось с приветственных слов декана факультета Нурсауле Айтбаевой и заведующей кафедрой Эльвиры Жангожаевой. Они рассказали о ряде инициатив и планов университета, отметили повышение интереса студентов к науке, их развитие как будущих специалистов. 

Обучающиеся старших курсов подготовили для своих младших товарищей-первокурсников презентации и программу поздравлений в качестве обзора будущих профессий и студенческой жизни. Так, они пытались донести, что студенческая пора – это начало взрослой интересной жизни.

 Сегодня День студентов отмечается во многих странах мира, он популярен и среди молодежи Казахстана, в том числе Мангистауской области. Программа празднования всегда разнообразна, студенты готовят интересные конкурсы, соревнования, другие мероприятия. В стороне от этого праздника не остаются учащиеся практически всех вузов области.

 Педагоги Yessenov University отмечают, что сейчас этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и развлечениями, однако его история переплетается с трагическими событиями в Чехословакии во время Второй мировой войны. 

28 октября 1939 года, в 21 годовщину образования Чехословакии, в Праге и других городах страны состоялись выступления студентов-нацистов. Страна была оккупирована с марта 1939 года. Демонстрация была жестоко подавлена, 9 человек получили серьезные ранения. Тогда, во время преследования организаторов акции был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал (Jan Opletal). Он скончался в больнице через две недели. Похороны юноши переросли в акцию протеста, в результате которой были задержаны десятки человек. Более 1200 студентов были отправлены в концлагерь, а девять студентов и активистов студенческих организаций расстреляны 17 ноября. В честь этого события 17 ноября 1941 года в Лондоне было объявлено Международным днем студентов, а в 2000 году - Днем борьбы за свободу и демократию в Чехии, - поделились трагической историей педагоги университета.

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