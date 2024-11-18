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18.11.2024, 12:18

В Актау наградили ремесленников - участников республиканского фестиваля

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Республиканская выставка-фестиваль «Syrmaq fest» прошла в Актау. На ней были награждены ремесленники, сообщает Центр общественных коммуникаций. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Председатель Республиканского общественного объединения «Қөлонер Ұршық» Бибигуль Карденова рассказала, что мастера делились своим опытом.

 Мастер-классы проходили на очень высоком уровне. С ремесленниками из 12 областей мы отправились на берег седого Каспия, спели песни и устроили фотосессию. Это был очень большой исторический день. Мы также наградили наших мастеров из каждой области. Эта награда была присуждена в трех номинациях: благодарственные письма участникам, путевки мастерам, которые привезли  на фестиваль свои работы, путевки в Астану участникам, которые показали себя лучше всех.  Продолжение этого дня, надеюсь,  будет в Астане, но мы постараемся в дальнейшем организовывать  подобные мероприятия, - отметила  Бибигуль Карденова.

 

 

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