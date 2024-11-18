В Актау наградили ремесленников - участников республиканского фестиваля

Председатель Республиканского общественного объединения «Қөлонер Ұршық» Бибигуль Карденова рассказала, что мастера делились своим опытом.

Мастер-классы проходили на очень высоком уровне. С ремесленниками из 12 областей мы отправились на берег седого Каспия, спели песни и устроили фотосессию. Это был очень большой исторический день. Мы также наградили наших мастеров из каждой области. Эта награда была присуждена в трех номинациях: благодарственные письма участникам, путевки мастерам, которые привезли на фестиваль свои работы, путевки в Астану участникам, которые показали себя лучше всех. Продолжение этого дня, надеюсь, будет в Астане, но мы постараемся в дальнейшем организовывать подобные мероприятия, - отметила Бибигуль Карденова.