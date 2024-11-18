Мангистауская делегация, получившая статус «Культурной столицы тюркского мира», вернулась в Актау

В Ашхабаде, столице Туркменистана, состоялась торжественная церемония закрытия года «Анау – культурная столица тюркского мира-2024». В ходе мероприятия статус «Культурной столицы тюркского мира» был передан Мангистауской делегации. По завершении церемонии представители делегации вернулись в Актау, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мангистауских артистов радушно встретили коллеги, исполнив для них песню. Как отметил художественный руководитель ансамбля танца «Жорга» Серик Сариев, мероприятие международного уровня прошло в атмосфере дружбы и сотрудничества.

Мы с артистами стали свидетелями исторического события. В рамках мероприятия был организован парад инструменталистов и певцов, представлявших Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Турцию и Туркменистан. На этом международном мероприятии ощущалась атмосфера дружбы и сотрудничества. Делегация из 20 артистов, тщательно подготовившихся к выступлению, достойно представила Мангистауский регион. Особое внимание привлекли двое участников этнофольклорного ансамбля «Акшагыл», исполнивших спектакль с использованием нескольких музыкальных инструментов. Наша гордость Айгуль Косанова и ансамбль танца «Жорга» представили зрителям совместную постановку. Также в рамках мероприятия был продемонстрирован пятиминутный фильм о Мангистауском регионе, - рассказал художественный руководитель ансамбля танца «Жорга» Серик Сариев.

В ходе выступления на мероприятии международного уровня Заслуженный деятель РК Айгуль Косанова подчеркнула, что для молодого города Актау получение такого статуса является большой ответственностью.

Мы очень рады были выступить на этом знаменательном мероприятии и стать свидетелями исторического момента, когда городу Актау был присвоен статус «Культурная столица Тюркского мира 2025 года». Братство и дружба тюркоязычных народов имеют глубокий смысл и особую ценность. Считаю, что для Актау это не только большая ответственность, но и знак уважения к нашей стране, - сказала заслуженный деятель РК Айгуль Косанова.

В рамках юбилейного года «Актау - культурная столица Тюркского мира» в марте 2025 года в городе Актау состоится торжественное открытие. В течение года будут организованы разнообразные мероприятия с участием артистов из тюркоязычных государств, направленные на просвещение и укрепление культурных связей.