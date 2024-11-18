18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.95
524.37
4.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
18.11.2024, 14:20

Мангистауская делегация, получившая статус «Культурной столицы тюркского мира», вернулась в Актау

Госинформзаказ 0 1 196

В Ашхабаде, столице Туркменистана, состоялась торжественная церемония закрытия года «Анау – культурная столица тюркского мира-2024». В ходе мероприятия статус «Культурной столицы тюркского мира» был передан Мангистауской делегации. По завершении церемонии представители делегации вернулись в Актау,  сообщает пресс-служба акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мангистауских артистов радушно встретили коллеги, исполнив для них песню. Как отметил художественный руководитель ансамбля танца «Жорга» Серик Сариев, мероприятие международного уровня прошло в атмосфере дружбы и сотрудничества.

 Мы с артистами стали свидетелями исторического события. В рамках мероприятия был организован парад инструменталистов и певцов, представлявших Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Турцию и Туркменистан. На этом международном мероприятии ощущалась атмосфера дружбы и сотрудничества. Делегация из 20 артистов, тщательно подготовившихся к выступлению, достойно представила Мангистауский регион. Особое внимание привлекли двое участников этнофольклорного ансамбля «Акшагыл», исполнивших спектакль с использованием нескольких музыкальных инструментов. Наша гордость Айгуль Косанова и ансамбль танца «Жорга» представили зрителям совместную постановку. Также в рамках мероприятия был продемонстрирован пятиминутный фильм о Мангистауском регионе, - рассказал художественный руководитель ансамбля танца «Жорга» Серик Сариев.

В ходе выступления на мероприятии международного уровня Заслуженный деятель РК Айгуль Косанова подчеркнула, что для молодого города Актау получение такого статуса является большой ответственностью.

 

 Мы очень рады были выступить на этом знаменательном мероприятии и стать свидетелями исторического момента, когда городу Актау был присвоен статус «Культурная столица Тюркского мира 2025 года». Братство и дружба тюркоязычных народов имеют глубокий смысл и особую ценность. Считаю, что для Актау это не только большая ответственность, но и знак уважения к нашей стране, - сказала заслуженный деятель РК Айгуль Косанова.

В рамках юбилейного года «Актау - культурная столица Тюркского мира» в марте 2025 года в городе Актау состоится торжественное открытие. В течение года будут организованы разнообразные мероприятия с участием артистов из тюркоязычных государств, направленные на просвещение и укрепление культурных связей.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ohotnik
Ohotnik
Как может делегация быть культурной столицей?
18.11.2024, 10:09
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...