Сегодня, 18 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с жителями Тупкараганского района. Около 400 жителей собрались, чтобы довести до главы региона актуальные проблемы района. Встреча с сельчанами длилась пять часов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В начале совещания аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров выступил с отчетом о проделанной работе по социально-экономическому развитию района в 2024 году и проектах, которые будут реализованы в перспективе.

По словам акима района, в январе этого года при спонсорской поддержке в селе Сайын Шапагатов открыся спортивный комплекс «Сүйінғара». В настоящее время в этом комплексе спортом занимаются 150 детей. Кроме того, в селе Кызылозен проведен конкурс на строительство футзальной площадки, определен подрядчик. Тем временем в Тупкараганской районной спортивной школе для детей и подростков сейчас идет ремонт.

В целях развития сельскохозяйственной сферы в селе Кызылозен для организации рыбного хозяйства ТОО «RED PEARL» предоставлен земельный участок площадью 56 гектар. Ожидается, что ферма будет заниматься разведением и нерестом рыб осетровых пород. Ожидается, что строительство объекта стартует в начале 2025 года. После запуска проекта будет создано 30 постоянных рабочих мест.

В рамках улучшения пассажирских перевозок с 5 февраля текущего года запущен общественный транспортный маршрут по направлению Актау - Форт-Шевченко - Актау. Пассажиров обслуживают два 50-местных автобуса марки Yutong. Кроме того, по итогам конкурса, организованного в июле-августе, ТОО «Caspian Trans Corporation» получило право осуществлять перевозки по направлению Форт-Шевченко - Баутино - Аташ. Обслуживание по данному направлению запущено с 1 октября. Также осуществляются пассажирские перевозки по маршруту Актау-Таушык.

В ходе встречи жители подняли актуальные вопросы спорта, образования, здравоохранения, использования воды в сельском хозяйстве, безработицы, строительства сельских дорог, освещения, жилья, обеспечения питьевой водой, регулирования цен на продукты питания, карьеров и рыбного хозяйства.

Нурдаулет Килыбай ответил на вопросы жителей, поручив акиму района и руководителям соответствующих ведомств решить все указанные проблемы и рассмотреть предложения в рамках законодательного поля. В завершении встречи аким области провел прием жителей по личным вопросам.