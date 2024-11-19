Студенты в системе ОСМС: ответы на популярные вопросы

В Казахстане в системе ОСМС застрахованы более 585 тысяч студентов. Они входят в 15 льготных категорий, за которых взносы платит государство. Директор Мангистауского филиала Фонда соцмедстрахования Нурлан Кыдырбаев предоставил ответы на самые популярные вопросы.

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Все ли студенты могут быть застрахованы за счет государства?

В системе ОСМС претендовать на присвоение льготной категории могут лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования. За них взносы на ОСМС платит государство.

Должен ли работодатель платить взносы и отчисления на ОСМС за работника, который является студентом?

Нет, работодатель освобождается от уплаты взносов и отчислений за студентов очной формы обучения. Они автоматически застрахованы до выпуска из учебного заведения. Даже будучи индивидуальными предпринимателями или наемными работниками за ними сохраняется льготная категория.

Может ли студент, обучающийся за рубежом, быть застрахован за счет государства?

Да, для этого необходимо воспользоваться госуслугой на портале Egov «регистрация студентов, обучающихся за рубежом». После того, как Министерство науки и высшего образования рассмотрит заявку и возьмет на учет, студенты будут автоматически застрахованы в системе ОСМС.

Студенту очной формы обучения нужно срочно получить медицинские услуги, но он оказался незастрахованным. Что делать в таких случаях?

Для того, чтобы быть застрахованным на весь период обучения, необходимо обратиться в свое учебное заведение и проверить наличие ваших данных в системе ЕПВО (Единая программа высшего образования), так как информация о студентах в Фонд медицинского страхования поступает именно через эту систему. С этим же вопросом можно обратиться в Министерство науки и высшего образования.

Пока данный вопрос решается, Фонд может присвоить студенту временный статус застрахованного на один месяц. Для этого необходимо скачать приложение Qoldau 24/7 и оставить заявку на присвоение статуса, приложив справку с места обучения.

Работодатель перечислял взносы и отчисления за работника, являющегося студентом. Можно ли вернуть платежи?

Да, для этого работодателю необходимо написать заявление в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и приложить заявление о согласии работника на возврат платежей.

Работодателю приходят возвраты платежей на ОСМС за работников, поскольку они числятся как студенты-льготники, хотя уже окончили обучение. Как устранить эту ошибку?

В фонд медицинского страхования данные о льготных категориях поступают из профильных органов. В данном случае необходима коррекция данных в информационных системах Министерства науки и высшего образования и Министерства труда и социальной защиты населения. Работник в индивидуальном порядке может обратиться туда с обращением о снятии льготной категории.

Могут ли иностранные студенты, обучающиеся в Казахстане, претендовать на присвоение льготной категории?

Иностранцы, обучающиеся в Казахстане, могут получить льготную категорию в качестве студента при наличии разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, поскольку иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности в системе ОСМС наравне с гражданами РК.

Иностранцы и члены их семей, временно пребывающие на территории Казахстана в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, пользуются правами и несут обязанности в системе ОСМС наравне с гражданами РК, если иное не предусмотрено законами или международными договорами. В данном случае необходимо руководствоваться международными договорами.