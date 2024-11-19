V республиканский конкурс «Қайқылардан қалған саз» стартовал в Актау

В Доме дружбы 19 ноября стартовал V республиканский конкурс исполнителей традиционных песен «Қайқылардан қалған саз». Участвуют в мероприятии таланты из разных уголков страны, сообщила на брифинге в Центре общественных коммуникаций директор Мангистауского областного центра научно-методической и культурной деятельности Акмарал Зейлова.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Она подчеркнула, что основная цель мероприятия заключается в том, чтобы через народных композиторов развивать интерес к историческому и культурному наследию страны.

Это также выявление обладателей уникального феномена, способного привнести в историю казахского народа самые разные качества: мелодию, ритм, исполнительский характер, духовное просвещение и т.д. Конкурс направлен и на популяризацию духовного наследия среди молодых исполнителей, - сообщила Акмарал Зейлова.

С ее слов, оценивать конкурсантов будет жюри, в составе которого известные в области исполнители Бауыржан Сатыбалдин, Айгуль Косанова, Баглан Бабижан, Акмарал Еримбетова. В качестве судей присутствуют также Султанбек Кудайберген, Акылбек Утешов и Сабит Шектибаев.

Конкурс состоит из трех этапов, на первых двух из которых участники исполняют песни, вытаскивая билет из предложенного списка. Примечательно, что делают они это без микрофона. А на третьем этапе артисты выбирают произведение по своему желанию, - пояснила член жюри Айгуль Косанова.

Всего же в конкурсе участвуют 22артиста из разных уголков республики: Алматинской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областей. Конкурс продолжится завтра, 20 ноября. Победителям будут вручены денежные призы. Ну а желающие могут посетить мероприятие бесплатно.