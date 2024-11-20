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20.11.2024, 10:00

В Каракиянском районе возводят социальные объекты

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В селах Жетыбай и Мунайшы Каракиянского района ведется строительство двух спортивных залов ангарного типа, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Общий размер каждого спортивного зала составляет 24х62 метра.  В настоящее время строительство спортивного объекта в селе Жетыбай завершено на 70%, а в селе Мунайшы – на 90%. В полную эксплуатацию их  планируется ввести в  2025 году.

Новые спортивные залы многофункциональны и адаптированы под все виды спорта.  Проект включает в себя раздевалки для мальчиков и девочек, душевую для спортсменов, большой зал с современным оборудованием и кабинет для тренеров.  Комплекс возводится для работы независимо от погоды в течение всего года.  Конструкция ангарного типа позволяет эффективно сохранять тепло зимой и прохладу летом.  Суточная вместимость зала рассчитана на 80 детей,  в штат планируется трудоустроить 10 сотрудников.

Кроме того, в селе Курык начался капитальный ремонт здания «Молодежного ресурсного центра».  В рамках  проекта  современным оборудованием оснащены коворкинг-площадка для молодежи района, офисы для   специалистов по работе с молодежью, конференц-зал для проведения общественно-культурных мероприятий, кинозал, молодежное кафе, медиапространство, предусмотрена творческая зона, зона неформального образования и штаб для волонтеров.

Кроме того, на территории здания будут сданы в эксплуатацию баскетбольная площадка для молодежи формата 3х3, воркаут-зона и детская игровая площадка.  В настоящее время выполнено 70% внутренних работ и 60% внешних работ.

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