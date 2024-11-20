В Каракиянском районе возводят социальные объекты

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Общий размер каждого спортивного зала составляет 24х62 метра. В настоящее время строительство спортивного объекта в селе Жетыбай завершено на 70%, а в селе Мунайшы – на 90%. В полную эксплуатацию их планируется ввести в 2025 году.

Новые спортивные залы многофункциональны и адаптированы под все виды спорта. Проект включает в себя раздевалки для мальчиков и девочек, душевую для спортсменов, большой зал с современным оборудованием и кабинет для тренеров. Комплекс возводится для работы независимо от погоды в течение всего года. Конструкция ангарного типа позволяет эффективно сохранять тепло зимой и прохладу летом. Суточная вместимость зала рассчитана на 80 детей, в штат планируется трудоустроить 10 сотрудников.

Кроме того, в селе Курык начался капитальный ремонт здания «Молодежного ресурсного центра». В рамках проекта современным оборудованием оснащены коворкинг-площадка для молодежи района, офисы для специалистов по работе с молодежью, конференц-зал для проведения общественно-культурных мероприятий, кинозал, молодежное кафе, медиапространство, предусмотрена творческая зона, зона неформального образования и штаб для волонтеров.

Кроме того, на территории здания будут сданы в эксплуатацию баскетбольная площадка для молодежи формата 3х3, воркаут-зона и детская игровая площадка. В настоящее время выполнено 70% внутренних работ и 60% внешних работ.