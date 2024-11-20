Студенты Мангистау вернулись с наградами с чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Казахстан-2024

Мангистауские студенты вернулись с призом с республиканского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Казахстан-2024, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В Международном выставочном центре ЭКСПО в Астане 13-16 ноября проходил республиканский чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Казахстан-2024. В нем по 29 специальностям принял участие 31 студент колледжей Мангистауской области, 17 из них завоевали 1 золотую, 1 серебряную, 2 бронзовые медали и 13 медальонов, превзойдя более 500 студентов, участвовавших в первенстве из разных регионов республики.



- 1 золотая медаль и 1 медальон в копилке Мангистауского индустриально-технического колледжа имени О.Турмагамбетулы;

- 1 серебряная, 1 бронзовая медаль и 5 медальонов среди студентов Мангистауского высшего политехнического колледжа им. Узбекгалиева;

- 1 бронзовая медаль и 2 медальона у Мангистауского колледжа туризма;

- по медальону имеют Бейнеуский политехнический колледж, Мангистауский энергетический колледж имени Н. Бекбосынова, Жанаозенский колледж сервиса и новых технологий, Тупкараганский гуманитарно-профессиональный колледж, «Каспийский» высший педагогический колледж и колледж новых технологий.

Победители республиканского чемпионата «WorldSkills Казахстан-2024» войдут в состав национальной сборной Казахстана, а представлять ее будет студент Мангистауского индустриально-технического колледжа имени О.Турмагамбетулы Серик Туркменбаев, завоевавший золотую медаль. Международный чемпионат EuroSkills-2025 пройдет в Дании с 9 по 13 сентября следующего года.