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20.11.2024, 17:57

На дороге Бекет-Ата построят визит-центр

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В следующем году мыс Жыланды в Мангистауской области будет благоустроен как туристический объект, а на дороге Бекет-Ата будет построен визит-центр. Об этом сообщил аким Каракиянского района Сымбат Торетаев на встрече акима области Нурдаулета Килыбая с жителями района, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области. 

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Согласно генеральному плану Каракиянского района, для развития туризма от морского побережья до мыса Жыланды выделен специальный земельный участок. Сегодня разрабатывается проект по развитию мыса Жыланды  как туристического места отдыха.

Кроме того, ТОО «Визит Актау» собирается построить визит-центр на дороге Бекет-Ата. Стоимость проекта – 200 млн тенге. Здесь будет собрана подробная информация о туристическом потенциале региона. Специалисты подскажут туристам, какой тип путешествия выбрать. Путешественникам будет предоставлена возможность поесть и отдохнуть. Строительство центра начнется в следующем году.

 

Согласно комплексному плану социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, для развития туризма в Каракиянском районе предлагается ряд проектов.

 

В частности, планируется открыть базы отдыха на участке «Кызылкум» и в селе Сенек. Вдоль дороги в направлении порта Курык планируется реализовать сервисные центры и проект «Сенек Сафари».

 

Кроме того, планируется построить дорогу к знаменитому ущелью Бозжыра.

 

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