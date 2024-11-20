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20.11.2024, 18:03

Нурдаулет Килыбай встретился с жителями Каракиянского района

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Сегодня, 20 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился в селе Курык с жителями Каракиянского района, выслушал их предложения и мнения, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Вначале аким района Сымбат Торетаев выступил с отчетом о социально-экономическом развитии района за первые 10 месяцев 2024 года и остановился на масштабной работе, которую предстоит провести в дальнейшем.

В районе интенсивно идут работы по развитию рыбного хозяйства.

Ведется передача зарезервированного рыболовного участка ТОО «AktauBalykCompany» для строительства завода по переработке выловленной рыбы.  Компания доставила в порт Курык два судна грузоподъемностью до 260 тонн и готовится к реализации проекта.

Кроме того, в 10 милях от мыса Песчаный планируется разведение каспийского лосося посредством садкового хозяйства. В рамках пилотного проекта планируется производить 500 тонн рыбы в год, при полной эксплуатации – до 5000 тонн. Срок реализации проекта запланирован на 2025-2028 годы. Кроме того, выделены специальные земельные участки для строительства стоянок для лодок на берегу моря в поселке Курык.

Ряд достижений также был достигнут в области развития логистики. В целях повышения качества международных грузоперевозок запущен терминал "Саржа", на сегодняшний день отгружено 56 тысяч тонн цветных металлов, 5 тысяч тонн пшеницы, 2 тысяч тонн удобрений. Сегодня в порту Курык идет углубление морской акватории.

В 2023-2025 годах в районе будут реализованы 10 инвестиционных проектов. Один из них — производство экологически чистого водорода немецкой  компанией Svevind. В рамках проекта в регион будет инвестировано 50 млрд евро, в ходе строительства будет создано 3500 рабочих мест, а за время эксплуатации проекта планируется открыть 1800 постоянных рабочих мест. Полностью проект будет реализован в 2030 году.
 
Также в селе Курык началось строительство опреснительного  завода мощностью 5000 кубометров питьевой воды в сутки. Стоимость проекта составила 800 млн тенге.  В селе Ералы вырыт подземный колодец, проведены работы по реконструкции коммунальной  водоочистной установки.

Сегодня в населенном пункте  Ералы, относящегося к  селу Курык, идет ремонт девяти многоквартирных домов.  Подрядчики заменили крыши шести домов, полностью обновили фасады пяти домов.

По инициативе акима области фермеры области без посредников реализуют выращенную продукцию предпринимателям, занимающимся оптовой торговлей в регионе.

На трехчасовой встречи  большая часть  населения района подняла такие важные вопросы, как безработица, социальная помощь, дороги, жилье, сельское хозяйство, развитие здравоохранения и строительство детского сада.

 

Аким области Нурдаулет Килыбай поручил ответственным лицам взять на постоянный контроль  социальные и другие актуальные проблемы жителей, найти оптимальное их решение.  

После встречи Нурдаулет Игиликулы провел прием жителей района по личным вопросам.

 

 

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