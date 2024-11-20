В период 21 по 22 ноября 2024 года под руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан проводятся Республиканские командно-штабные учения «Қыс-2024» на тему: «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода».