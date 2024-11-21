В Актау пройдет Республиканский конкурс домбристов, посвященный 85-летию Сержана Шакрата

В Актау 21-22 ноября состоится Республиканский конкурс домбристов, посвященный 85-летию кюйши Сержана Шакрата. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил директор Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева Данияр Сагынгалиулы.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, цель конкурса - популяризация наследия, включение в программу выступлений подрастающего поколения кюев в исполнении Сержана Шакрата, повышение профессионального уровня домбристов.

В конкурсе могут принять участие таланты в возрасте от 16 до 40 лет. Конкурс состоит из 2 этапов. На I этапе исполняются кюи Абыла Таракулы «Абыл», Есира Айшуакулы «Жалдықара», Оскинбая Калмамбетулы «Бұлбұл Ақжелең», Есбая Балустаулы «Өттің дүние», Құлшар Ерназарулы «Кербез керік», Алыма Жанбыршы «Алым сазы». На II этапе исполняются кюи: Картбая Калкаманулы «Күй басы», Есира Айшуакулы «Акжарма», народный кюй «Нар идірген» (шалдың тартқаны), Есбая Балұстаұлы «Теріскакпай», Ускинбая Калмамбетұлы «Жанылтпаш», Каршыга Ахмедиярова «Сержан ақжелең». В двухдневном конкурсе искусства примут участие 20 претендентов из Астаны, Алматы, Караганды, Кызылорды, Актобе и Мангистауской области. В нашем конкурсе участников судят несколько членов жюри. Среди них Айткали Жайымов, Айгуль Улкенбаева, Карима Сахарбаева, Абдулхамит Райымбергенов, Абылай Тлепбергенов, Сержан Шакрат, Аманбек Сундетов, Айтберген Жанбыршы. Торжественная церемония открытия конкурса состоялась 21 ноября в 11.00 в зале Мангистауской областной филармонии им.М. Оскинбаева, - сказал Данияр Сагынгалиулы.

В ходе брифинга с приветственным словом выступил заслуженный деятель Казахстана, «почетный профессор» Казахской национальной консерватории им.Курмангазы, «Почетный гражданин» Мангистауской области и города Актау Сержан Шакрат.

Домбра - духовное сокровище казахского народа, это звучание сердца. Для меня большая честь, что этот конкурс посвящен моему 85-летию. Популяризация национального искусства и передача его будущим поколениям – общая задача для всех нас. Надеюсь, что благодаря этому конкурсу искусство молодых талантов будет оттачивается, а звучание домбры продолжит вдохновлять людей, - сказал Сержан Шакрат.

По словам заслуженного деятеля Казахстана, преподавателя, профессора Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Каримы Сахарбаевой, конкурс направлен на популяризацию искусства домбры и выявление талантливых исполнителей. Участники конкурса продемонстрируют свое исполнительское мастерство и постараются показать казахскую традиционную музыку в новом свете. Такие мероприятия способствуют сохранению и развитию нашего национального искусства.

По словам заслуженной артистки Казахстана, народной артистки Казахстана Айгуль Улкенбаевой, такие мероприятия возрождают национальную культуру и повышают интерес к искусству домбры среди молодежи. Участники конкурса должны продемонстрировать не только техническое мастерство, но и умение передавать через музыку глубокие чувства и духовное богатство народа. Этот конкурс будет иметь большое значение для общества, почитающего национальное музыкальное искусство.

Стоит отметить, что 22 ноября, наряду с церемонией закрытия конкурса, состоится вечер кюя «Саф өнердің сардары» кюйши Сержана Шакрата. Специальные гости вечера-Жангали Жузбай, Ислам Жеменей, Медет Куанышев.