В Актау стартовали республиканские командно-штабные учения «Қыс-2024»

Сегодня, 21 ноября, в Актау начались республиканские командно-штабные учения «Қыс-2024». Аким области Нурдаулет Килыбай принял участие в строевом показе учений, ознакомился с готовностью органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В учениях, которые пройдут 21-22 ноября, задействованы 1002 человека личного состава, 337 единиц техники и спецтехники. Кроме того, было заготовлено 2925 тонн соли и 4604 кубометра песка.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в зимний период, были подготовлены топливо, продовольствие, медикаменты, электрические и дизельные генераторы, тепловые пушки, песчано-гравийные и соляные смеси.

Для содержания дорог областного и республиканского значения мобилизованы 152 единицы техники и 398 человек.

В ходе строевого показа аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул важность сохранения готовности службы гражданской защиты и техники к любым чрезвычайным ситуациям. Он также заявил, что необходима совместная работа органов, ответственных за обеспечение безопасности населения.