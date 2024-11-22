Конкурс домбристов в честь 85-летия кюйши Сержана Шакрата проходит в Актау

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В двухдневном конкурсе принимают участие таланты в возрасте от 16 до 40 лет. Это 20 участников из Астаны, Алматы, Караганды. Свое мастерство также продемонстрируют домбристы Кызылорды, Актобе и Мангистауской области. Отмечено, что конкурс направлен на популяризацию искусства домбры и выявление талантливых исполнителей.

Сержан Шакрат - это достояние нашего народа, оставивший своим потомкам великое наследие. Этот великий кюйши много дал молодежи, поэтому сегодня его 85-летие мы должны отметить на высоком республиканском уровне. И этот вклад, в частности, заключается в распространении по Казахстану мангистауских кюев уникального артиста. На сегодняшний республиканский конкурс приехали молодые люди из разных регионов страны, которых объединяет любовь к домбре, творчеству выдающегося кюйши. Это одно большое дело, - отметил заслуженный деятель Казахстана, председатель жюри Айткали Жайымов.

Свое мнение высказал и главный дирижер Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы Абылай Тлепбергенов.

Сегодня историческая дата. Ровно 15 лет назад состоялся большой конкурс-мушайра, посвященная 70-летию Сержана Шакрата. Это был самый первый конкурс, где я получил главный приз, поэтому этот конкурс мне близок, и меня с этим выдающимся кюйши связывает очень многое. Сержана Шакрата знают повсюду, в том числе за рубежом. Его исполнение, сценический облик, творчество - это отдельная история. Уникальная. И примечательно, что сегодняшние участники исполняют кюи этого великолепного артиста. Это поможет им повысить свой творческий уровень, - подчеркнул Абылай Тлепбергенов.

Добавим, что 22 ноября, наряду с церемонией закрытия конкурса, состоится вечер кюев Сержана Шакрата «Саф өнердің сардары». Специальные гости вечера - Жангали Жузбай, Ислам Жеменей, Медет Куанышев.