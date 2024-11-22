Расчитаем выплаты и налоги: разъяснения по коллективному договору дало руководство  АО «Озенмунайгаз»

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Ранее в социальных сетях распространилось видео лидера профсоюза УБР Тагана Кашанова, разъясняющего работникам пункты коллективного договора.

По официальным данным, система оплаты труда устанавливается в соответствии с правилами оплаты труда работников с учетом базовых тарифных ставок работников, обязательных пенсионных взносов (далее – ОПВ) и индивидуального подоходного налога (далее – ИПН). То есть, ОПВ и ИПН предусмотрены за счет работодателя в пределах базовой тарифной ставки с применением коэффициента 0,816. Он также указан в трудовом договоре, который заключается с работником, и в квитанции об оплате труда.

Следует отметить, что в декабре 2017 года в коллективный договор были внесены изменения в целях приведения пунктов коллективного договора в соответствие с нормами действующего законодательства (Трудового кодекса РК, Налогового кодекса). При этом, независимо от изменений, внесенных в коллективный договор, расходы по обязательным пенсионным взносам и индивидуального подоходного налога осуществляются за счет средств работодателя.



Например:

Чистая заработная плата оператора 5-й категории составляет 566 638 тенге, плюс к этому работодатель добавляет 127 771 тенге с использованием коэффициента 0,816 из собственных средств (обязательные пенсионные взносы и индивидуальный подоходный налог), таким образом, заработная плата работника составляет 694 409 тенге.

Далее, разделив ставку заработной платы на 163,33 часа, определяют 1-часовую ставку рабочего, то есть 4 251,57 тенге (694 409/163,33 = 4251,57 с учетом ОПВ и ИПН). Это видно из квитанции о зарплате.

За 180 отработанных работником часов начисляется заработная плата, соответствующая сумме 33,3% от оплаты труда, то есть общая сумма составляет 1 020 122 тенге.

10% от этой суммы – 102 012 тенге перечисляются в Пенсионный фонд (ЕНПФ) без налога, остается 918 110 тенге.

С учетом стандартных вычетов 68 688 тенге из 918 110 тенге (14 МРП и взноса обязательного медицинского страхования «ВОСМС») на оставшиеся 849 422 тенге начисляется 10% ИПН. Сумма налога составляет 84 942 тенге.

Таким образом, 1 020 122 тенге минус 102 012 тенге, минус 84 942 тенге, чистая заработная плата работника составит 833 167 тенге.



Если посчитать в обратном порядке, то есть не использовать коэффициент 0,816, чистая зарплата работника сохраняется. Поэтому работодатель сверху добавляет выплаты ОПВ и ИПН и вычитает их снизу, на чистую зарплату работника это не влияет.