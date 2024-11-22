Ученики NIS в Актау получили патент на свое инновационное изобретение

Ученица Назарбаев Интеллектуальной школы города Актау Камила Куатова и выпускник школы Данил Мухалев получили патент на модель по проекту «Устройство для экспресс-контроля функционального состояния персонала». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу «Назарбаев Интеллектуальная школа» в Актау.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Данная система направлена на обеспечение безопасности труда на строительных объектах и нефтегазовых предприятиях. Изобретение, признанное полезной моделью, включает функции распознавания сотрудников с помощью Face ID, определения алкогольного опьянения, измерения температуры тела и частоты пульса.

Основное преимущество проекта — это возможность его практического применения. Устройство может использоваться в таких важных отраслях, как нефтегазовая промышленность и строительство, способствуя повышению безопасности и контроля за состоянием здоровья сотрудников. Это, в свою очередь, позволит улучшить качество труда и условия на рабочих местах.

Разработка уже внедрена в одну из строительных компаний.

Наше изобретение внедрили 2 компании в Актау. Сейчас ведутся переговоры еще с одним предприятием в Мангистауской области, - отметила Камила.

Этот успех демонстрирует высокий уровень креативности и таланта молодого поколения Казахстана. Ученики NIS вносят значительный вклад в развитие отечественной науки и инноваций.