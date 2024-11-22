Трудам ученого-мифолога Серикбола Кондыбая посвятили конференцию в Актау

Республиканская научно-практическая конференция на тему «Наследие Серикбола Кондыбая в контексте социально–гуманитарных наук» прошло с участием ученых из разных стран, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Крупное мероприятие было посвящено творчеству выдающегося ученого, исследователя казахской мифологии, который оставил после себя богатое научное наследие. Его труды изучают по всему миру, включая Турцию, Узбекистан, Францию и другие страны. Ученые из этих государств стали участниками конференции в Актау. Всего мероприятие собрало около 260 человек, среди которых были педагоги, краеведы, работники архивов и музеев, ученые.

Обсуждение темы конференции в первый день проходило в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова. Основные направления: «Серикбол Кондыбай и филология», «Серикбол Кондыбай и общественно-социальные науки», «Серикбол Кондыбай в системе образования». С докладами выступили спикеры из регионов страны: Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской и других областей.

А во второй день конференции все собравшиеся посетили мемориальный музей имени Серикбола Кондыбая в Мангистауском районе, который рассказывает о научной биографии ученого. Участники конференции также посетили школу, где учился будущий мифолог, и которой позже присвоили его имя. Побывали гости и в историко-культурном комплексе Отпан.

Отметим, что научная конференция организована в соответствии с планом мероприятий управления образования Мангистауской области на 2024 год.