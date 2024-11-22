Песенный конкурс «Мұхиттан қалмыш теңіз - жыр» состоится в Мангистау

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Цель конкурса – широкая пропаганда среди молодых исполнителей произведения казахского народа – песни «Қырымның қырық батыры» и имени того, кто смог довести ее до современности, а также пропаганда наследия предков и преемственность в его развитии, выявление новых имен среди исполнителей, повышение их профессионального мастерства.

Место проведения: город Форт-Шевченко, зал районного дома культуры.