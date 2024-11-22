Песенный конкурс «Мұхиттан қалмыш теңіз - жыр» состоится в Мангистау

Уважаемые мангистаусцы и гости региона! Приглашаем вас посетить II республиканский песенный конкурс «Мұхиттан қалмыш теңіз - жыр», посвященный 165-летию Мурына Жырау Сенгирбекулы, который пройдет 27-28 ноября.
Цель конкурса – широкая пропаганда среди молодых исполнителей произведения казахского народа – песни «Қырымның қырық батыры» и имени того, кто смог довести ее до современности, а также пропаганда наследия предков и преемственность в его развитии, выявление новых имен среди исполнителей, повышение их профессионального мастерства.
Место проведения: город Форт-Шевченко, зал районного дома культуры.
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