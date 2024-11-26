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26.11.2024, 10:41

«Таза Қазақстан»: в Актау организован экологический форум

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В Актау в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» прошел экологический форум «EcoVibe Community». Мероприятие было организовано в рамках государственного социального заказа городского отдела внутренней политики и развития языков. В рамках форума были награждены победители конкурса «Ecomob - Актау», «Трансформация» и «РгоЭко», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Форум был организован неправительственной организацией «Эко Мангистау» на тему «Экология и урбанистика Актау: проблемы и возможности». Цель мероприятия - создание площадки для обмена опытом, обсуждения экологических проблем. Программа форума охватывала три темы: проблемы загрязнения и переработки отходов, развитие городской инфраструктуры и урбанистики, роль зелёных зон и публичных пространств в развитии города. В мероприятии принял участие аким города Актау Абылкаир Байпаков, который отметил важность экологического мероприятия.

 

В Актау успешно реализовано несколько проектов экологической направленности. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в этом году объявил экологическую акцию «Таза Қазақстан». В Послании народу Казахстана он отметил, что это не разовая акция, данная работа должна проводиться на постоянной основе. Жители города, компании, общественные организации поддержали экологическую акцию и внесли свой вклад. В нашем городе было организовано несколько субботников. Все это мероприятия, направленные на превращение нашего города в один из самых чистых и красивых городов, - сказал аким города Актау Абылкаир Байпаков.

Конкурс «Трансформация» состоял из пяти номинаций. В частности, жители города приняли участие в номинациях «Лучший двор», «Лучший двор жилого комплекса», «Лучшее учреждение»(коммерческое, государственное), «Лучший дворник» и «Лучший подъезд». Победительница в номинации «Лучший дворник» Айгуль Тайбагарова поблагодарила организаторов. 

 Чистота города - моя повседневная работа. Я обеспечиваю чистоту 4 и 5 микрорайонов. Выражаю благодарность акимату города и организаторам, которые учитывают наш труд, - сказала Айгуль Тайбагарова.

Итоги конкурса «Трансформация»:


Номинация «Лучший двор» 
І место - Кристина Кирьянова
ІІ место - Татьяна Никоненко
ІІІ место - Базаргуль Бугасова 
ІІІ место - Елена Климова

Номинация «Лучший жилой комплекс»  
І место - Светлана Жанаахмет
ІІ место - Самет Байконуров 
ІІІ место - Арман Нургазиев 

«Лучший дворник»
І место - Айгул Тафбагарова
ІІ место - Валентина Кулатаева 
ІІ место - Балжан Атамуратова
ІІІ место - Мадияр Нурмаганбетов

«Лучший подъезд»
І место - Елена Климова  

«Лучшее учреждение, предпринимательский объект»
І место - Бархан Бургер Шоп
ІІ место - кафе "Фламинго"
ІІІ место - Ерлан Баймуханов БЦ «Аккерке»

Итоги конкурса «Ecomob-Актау»:
І место - Айнагул Жайылганова
ІІ место - Ирина Бисингалиева
ІІІ место - Замира Утешова

По итогам конкурса «РгоЭко» из множества представленных проектов отобраны три лучшие работы, авторы которых получили гранты на реализацию своих идей в размере 200 000 тенге:
- Анастасия Корнеева
- Айым Гилажева
- Артемий Рудаков

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