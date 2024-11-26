В Мангистау стартовала акция ко Дню ликвидации насилия в отношении женщин

Управлением здравоохранения Мангистауской области организована акция «16 дней против насилия». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, с 25 ноября по 10 декабря во всех организациях первичной медико-санитарной помощи будут проведены мероприятия по теме «Нет насилию», «Профилактика насилия».

В областных, городских, районных медицинских организациях представители молодежных ресурсных кабинетов и центров проведут мероприятие на тему «Все за мир без насилия». Кроме того, совместно с правоохранительными органами предусмотрено ознакомление с алгоритмом «Казахстан без насилия в семье», «Как построить мир без насилия». В рамках поликлиник будут организованы тренинги, семинары, встречи среди населения на темы «Нет насилию», «Профилактика насилия». В кабинетах здорового образа жизни «Молодежный ресурсный центр» планирует организовать круглые столы, дискуссии на темы: «Пути построения мира без насилия», «Мы говорим «нет» детской жестокости», «Профилактика правонарушений - главная задача», «Принципы насилия и мира в обществе», - сказала Бибизада Дуйсенбаева.

Кроме того, планируется организовать большое мероприятие с целью профилактики суицидального и деструктивного поведения подростков, предотвращения буллинга, киберзапугивания. Совместно с врачами-гинекологами области планируется организовать семинары, встречи для студентов колледжей и школьников на тему «Вред ранней беременности».

В ходе брифинга Камила Кылишаева, старший инспектор группы защиты женщин от насилия Управления полиции города Актау, рассказала о проводимых мероприятиях по предотвращению насилия.

Для предотвращения насилия в отношении женщин в регионе, предотвращения беззакония и укрепления общественного порядка были организованы экстренные профилактические мероприятия. В целях предотвращения домашнего насилия ежегодно с 25 ноября по 10 декабря отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. План действий акции «16 дней против насилия» подготовлен совместно с неправительственными организациями, Министерством образования и Министерством здравоохранения. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О профилактике домашнего насилия» за 11 месяцев текущего года участковым инспекторам полиции поступило 2868 заявления о семейно-бытовых правонарушениях, оформлено 1443 протокола об административных правонарушениях для принятия мер в отношении семейно-бытового насилия. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О предотвращении домашнего насилия» охранные ордера выданы 1326 лицам. По решению суда особые требования к поведению установлены к гражданам, совершившим два повторных правонарушения сроком на 3 месяца (108 человек), - сообщила Камила Кылишаева.

За 10 месяцев 2023 году было совершено 10 таких преступлений, в 2024 - 62. В текущем году 17 женщин и 31 несовершеннолетний были помещены в 2 кризисных центра для жертв насилия на территории Мангистауской области: «Центр экстренной социальной помощи «Рай» и «Центр для жертв домашнего насилия».

Отметим, что благодаря поддержке парламентариев и правительства начала работу горячая линия «111, 150, 102» для защиты прав женщин и детей.