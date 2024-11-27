Мангистауские школьники получили высокие оценки на международной олимпиаде

Мангистауские школьники завоевали 3 золота, 2 серебра и 1 бронзовую медаль на международном чемпионате "Fibonacci International Robot Olympiad", который проходил с 20 по 24 ноября в Риме, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.