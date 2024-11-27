Мангистауские школьники получили высокие оценки на международной олимпиаде

Мангистауские школьники завоевали 3 золота, 2 серебра и 1 бронзовую медаль на международном чемпионате "Fibonacci International Robot Olympiad", который проходил с 20 по 24 ноября в Риме, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.
В соревнованиях приняли участие талантливые школьники из 14 стран мира (Италия, Нидерланды, Швейцария, Дания, Турция, Азербайджан, Румыния, Филиппины, Нигерия, Эстония, Казахстан, Румыния, Кыргызстан, Финляндия).
В соревновании мангистауские школьники доказали свое мастерство и знания. В итоге завоевали 3 золота, 2 серебра и
1 бронзовую медаль.
І место в категории "Line following":
- Жантеке Нурмухамед – ученица 4 класса частной школы «Tanym» Актау;
- Бурибек Адия – ученик 4 класса частной школы «Tanym» Актау;
- Дауреновна Каусар - ученица 4 класса частной школы «Tanym» Актау.
І место в категории "Mini Sumo":
- Бауыржан Куаныш – ученик 4 класса частной школы «Tanym» Актау;
- Анварулы Имран - ученик 3 класса частной школы «Tanym» Актау.
Руководитель: Калиева Куралай.
І место в категории "LEGO Sumo":
– Ермаганбетов Амирлан - ученик 9 класса школы-лицея №11 Актау.
ІІ место в категории» Robotech Entrepreneurship Challenge":
- Сагызбай Алишер и Алтынбек Мерей – учащиеся кружка робототехники Дворца школьников.
ІІ место в категории "1 kg Lego Sumo":
- Жанибек Бесбай – ученик 4 класса школы-гимназии №29 имени Ф. Онгарсыновой Актау.
Руководитель: Атаназаров Марат.
III место в категории "Lego Line Following":
- Максатулы Нуркен и Амантурли Исатай – учащиеся 11 класса школы-гимназии имени М. Абдыкаликова Тупкараганского района. Руководитель: Кабакова Гулима.
Это достижение - результат упорного труда молодых талантов, профессионализма наставников и поддержки родителей.
Комментарии0 комментарий(ев)