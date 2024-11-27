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26.11.2024, 19:06

Мангистауские школьники получили высокие оценки на международной олимпиаде

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Мангистауские школьники завоевали 3 золота, 2 серебра и 1 бронзовую медаль на международном чемпионате "Fibonacci International Robot Olympiad", который проходил с 20 по 24 ноября в Риме, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В соревнованиях приняли участие талантливые школьники из 14 стран мира (Италия, Нидерланды, Швейцария, Дания, Турция, Азербайджан, Румыния, Филиппины, Нигерия, Эстония, Казахстан, Румыния, Кыргызстан, Финляндия). 

В соревновании мангистауские школьники доказали свое мастерство и знания. В итоге завоевали 3 золота, 2 серебра и 
1 бронзовую медаль.

 

І место в категории "Line following": 

- Жантеке Нурмухамед – ученица 4 класса частной школы «Tanym»  Актау;  
- Бурибек Адия – ученик 4 класса частной школы «Tanym» Актау;  
- Дауреновна Каусар - ученица 4 класса частной школы «Tanym»  Актау.  

І место в категории "Mini Sumo":

- Бауыржан Куаныш – ученик 4 класса частной школы «Tanym»  Актау;  
- Анварулы Имран - ученик 3 класса частной школы «Tanym»  Актау.
Руководитель: Калиева Куралай.

І место в категории "LEGO Sumo":  

– Ермаганбетов Амирлан - ученик 9 класса школы-лицея №11  Актау.

ІІ место в категории» Robotech Entrepreneurship Challenge":

- Сагызбай Алишер и Алтынбек Мерей – учащиеся кружка робототехники Дворца школьников.

ІІ место в категории "1 kg Lego Sumo":

- Жанибек Бесбай – ученик 4 класса школы-гимназии №29 имени Ф. Онгарсыновой  Актау.
Руководитель: Атаназаров Марат.

III место в категории "Lego Line Following":

- Максатулы Нуркен и Амантурли Исатай – учащиеся 11 класса школы-гимназии имени М. Абдыкаликова Тупкараганского района.  Руководитель: Кабакова Гулима.

Это достижение - результат упорного труда молодых талантов, профессионализма наставников и поддержки родителей.

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