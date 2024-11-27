Ученица NIS в Актау стала победительницей проекта «Мың бала»

В столице завершился заключительный этап республиканского культурно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана «Мың бала», победительницей стала ученица NIS в Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В этом году проекту исполнилось 10 лет, на республиканском этапе во всех регионах страны прошли творческие конкурсы с целью выявления лауреатов. В рамках проекта в музыкальном конкурсе «Өнерлі өрге жүзер» выступила Диана Боровикова из Мангистау. Она сыграла на домбре. Победительница - ученица 9 класса NIS в Актау была награждена специальным дипломом и ценными призами.

Проект реализуется по инициативе Ассамблеи народа Казахстана с 2015 года и направлен на развитие казахстанской идентичности путем стимулирования подрастающего поколения, в частности представителей различных этносов Казахстана, к изучению государственного языка.

Перед конкурсом участники посетили Национальный военный музей и дали интервью в программе «Таң шолпан» на телеканале «Қазақстан».