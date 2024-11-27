Качество обслуживания жителей Мунайлинского района повышается

В Мунайлинском районе реализуется ряд важных проектов в целях улучшения инфраструктуры и социальных условий, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 695,6 километра. Из них 95,3 километра дорог районного значения заасфальтированы на 100%. В рамках благоустройства сельского дорожного сообщения в этом году строятся 11 автомобильных дорог общей протяженностью 70,6 километра. Кроме того, на 6 автодорогах протяженностью 50,8 километра ведется средний ремонт.

В целях улучшения качества пассажирских перевозок и обеспечения удобного передвижения жителей расширен автобусный маршрут № 107, соединяющий районный центр с городом Актау. По просьбе жителей запущены 4 внутрирайонных направления, связывающие села Кызылтобе, Баянды, Атамекен и Батыр с районным центром. Кроме того, введена услуга инватакси для свободного передвижения людей с особыми потребностями.

Для улучшения качества обслуживания в сфере коммунального хозяйства было приобретено 2 трактора с магистральными прицепами, 3 легковых автомобиля «Нива», ассенизатор и водонасосное оборудование.

Также в этом году для решения вопроса обеспечения населения жильем приобретена 191 квартира, ключи от которых планируется передать поэтапно до конца года стоящим в очереди.