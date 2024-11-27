18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.51
525.83
4.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
27.11.2024, 11:00

В Мунайлинском районе в этом году открыты две школы и 7 детских садов

Госинформзаказ 0 439

В Мунайлинском районе с начала года построен и введен в эксплуатацию ряд социальных объектов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Для ликвидации трехсменного обучения в сфере образования в районе проведено строительство 5 школ. В этом году строительство двух из них было завершено и передано на благо школьников. В сельских округах Баскудук и Кызылтобе открыта школа на 1200 мест каждая, решен дефицит мест в школе №9 села Баскудук и школе №6 села Кызылтобе.

 

По проекту «Комфортная школа» ведется строительство 2 школ на 1200 мест в селе Батыр и 1 школы на 900 мест в селе Мангистау. Школы будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

 

 

В целях повышения качества дошкольного образования в этом году запущено 7 детских садов на 600 мест. Существующие 6 детских садов были расширены на 162 места.

Также ведется строительство здания центральной районной больницы на 150 коек в селе Мангистау. После завершения строительства больницы будут обеспечены постоянной работой 320 специалистов медицинской сферы.

В рамках проекта «Ауыл ел бесігі» завершается строительство библиотеки в сельском округе Даулет и строительство сельского клуба на 200 мест.

Отметим, что в настоящее время в районе функционируют 4 дома культуры, 3 государственных детско-юношеских школы спорта и 1 спортивный комплекс.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...