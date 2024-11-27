В Мунайлинском районе в этом году открыты две школы и 7 детских садов

В Мунайлинском районе с начала года построен и введен в эксплуатацию ряд социальных объектов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Для ликвидации трехсменного обучения в сфере образования в районе проведено строительство 5 школ. В этом году строительство двух из них было завершено и передано на благо школьников. В сельских округах Баскудук и Кызылтобе открыта школа на 1200 мест каждая, решен дефицит мест в школе №9 села Баскудук и школе №6 села Кызылтобе.

По проекту «Комфортная школа» ведется строительство 2 школ на 1200 мест в селе Батыр и 1 школы на 900 мест в селе Мангистау. Школы будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

В целях повышения качества дошкольного образования в этом году запущено 7 детских садов на 600 мест. Существующие 6 детских садов были расширены на 162 места.

Также ведется строительство здания центральной районной больницы на 150 коек в селе Мангистау. После завершения строительства больницы будут обеспечены постоянной работой 320 специалистов медицинской сферы.

В рамках проекта «Ауыл ел бесігі» завершается строительство библиотеки в сельском округе Даулет и строительство сельского клуба на 200 мест.

Отметим, что в настоящее время в районе функционируют 4 дома культуры, 3 государственных детско-юношеских школы спорта и 1 спортивный комплекс.