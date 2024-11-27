Что нужно знать про госпитализацию жителям Мангистау

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Плановая госпитализация – это когда пациент ложится в больницу для получения лечения хронических заболеваний и неопасных для жизни состояний, не требующих экстренного врачебного вмешательства. Плановая госпитализация осуществляется через портал “Бюро госпитализации” с учетом выбора пациентом медицинской организации.

Экстренная госпитализация происходит, когда у пациента возникают острые или угрожающие жизни состояния, требующие немедленной медицинской помощи и госпитализации.

Источник: Приказ МЗ РК от 24 марта 2022 года № ҚР- ДСМ-27 "Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан"

1. Какие показания для госпитализации?

Показания для госпитализации могут варьироваться в зависимости от состояния пациента, но обычно включают в себя острые боли, обострения хронических заболеваний, травмы или другие медицинские проблемы, требующие медицинского вмешательства и наблюдения в стационаре.

2. Что нужно сделать для госпитализации?

Обратиться к врачу по месту прикрепления. При наличии показаний лечащий врач поликлиники осуществляет осмотр, назначает в полном объеме необходимые для диагностики заболевания исследования.

Пройти (необходимое) минимальное обследование в условиях поликлиники.

Получить направление на госпитализацию. Вы можете выбрать медицинскую организацию вместе со своим врачом.

Получить талон на госпитализацию, с помощью которого вы можете отслеживать очередь на сайте “Бюро госпитализации” https://bg.eisz.kz/

3. Какие документы нужно иметь с собой при госпитализации?

Удостоверение личности.

Результаты всех анализов и диагностических исследований.

Направление на госпитализацию медицинской организации, направившей на плановую госпитализацию.

4. Какие анализы необходимы для госпитализации?

Обратитесь к участковому врачу: получите направление на необходимые анализы и консультации специалистов.

Перечень обследований: определяется по протоколу лечения заболевания, с которым госпитализируют.

Обследования должны быть проведены не позднее 10 дней до госпитализации.

Дополнительные исследования могут проводиться при необходимости для оценки состояния пациента.



