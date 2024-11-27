Что нужно знать про госпитализацию жителям Мангистау

Директор Мангистауского филиала Фонда соцмедстрахования Нурлан Кыдырбаев предоставил ответы на самые популярные вопросы.
Плановая госпитализация – это когда пациент ложится в больницу для получения лечения хронических заболеваний и неопасных для жизни состояний, не требующих экстренного врачебного вмешательства. Плановая госпитализация осуществляется через портал “Бюро госпитализации” с учетом выбора пациентом медицинской организации.
Экстренная госпитализация происходит, когда у пациента возникают острые или угрожающие жизни состояния, требующие немедленной медицинской помощи и госпитализации.
Источник: Приказ МЗ РК от 24 марта 2022 года № ҚР- ДСМ-27 "Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан"
1. Какие показания для госпитализации?
Показания для госпитализации могут варьироваться в зависимости от состояния пациента, но обычно включают в себя острые боли, обострения хронических заболеваний, травмы или другие медицинские проблемы, требующие медицинского вмешательства и наблюдения в стационаре.
2. Что нужно сделать для госпитализации?
Обратиться к врачу по месту прикрепления. При наличии показаний лечащий врач поликлиники осуществляет осмотр, назначает в полном объеме необходимые для диагностики заболевания исследования.
Пройти (необходимое) минимальное обследование в условиях поликлиники.
Получить направление на госпитализацию. Вы можете выбрать медицинскую организацию вместе со своим врачом.
Получить талон на госпитализацию, с помощью которого вы можете отслеживать очередь на сайте “Бюро госпитализации” https://bg.eisz.kz/
3. Какие документы нужно иметь с собой при госпитализации?
Удостоверение личности.
Результаты всех анализов и диагностических исследований.
Направление на госпитализацию медицинской организации, направившей на плановую госпитализацию.
4. Какие анализы необходимы для госпитализации?
Обратитесь к участковому врачу: получите направление на необходимые анализы и консультации специалистов.
Перечень обследований: определяется по протоколу лечения заболевания, с которым госпитализируют.
Обследования должны быть проведены не позднее 10 дней до госпитализации.
Дополнительные исследования могут проводиться при необходимости для оценки состояния пациента.
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