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27.11.2024, 17:13

В Мунайлинском районе 17 крупных инвестиционных проектов будут реализованы в 2025-2028 годах

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Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе рабочей поездки в Мунайлинский район ознакомился с реализуемыми в районе инвестиционными проектами, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Аким Мунайлинского района Ержан Кумискалиев представил инвестиционные проекты, направленные на повышение экономической активности района, в том числе формированию конкурентоспособных устойчивых производств в сфере привлечения инвестиций в предпринимательство и сельское хозяйство.

 

В районе до 2028 года планируется реализовать 17 новых крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 30 миллиардов тенге. В результате будет открыто порядка 500 новых рабочих мест.

Инвестиционные проекты относятся к таким сферам, как сельское хозяйство, экология, сортировка и переработка твердых бытовых отходов, логистика, изготовление  металлической крошки, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, производство продукции бытовой химии и жилищное строительство.

На сегодняшний день одним из проектов, реализуемых в сфере АПК, является животноводческое хозяйство «Ізден Өсерхан» в селе Баянды. В настоящее время фермерское хозяйство полностью обеспечено инфраструктурой. В коровниках ведутся строительные работы. Для данного проекта рассматривается кредит по ставке 2,5% по программе Северо-Казахстанской области.

Также ТОО «Global KZ Company» по сортировке и переработке твердых бытовых отходов в настоящее время в пилотном режиме проводит сортировку пластиковых бутылок. В дальнейшем цель состоит в сортировке 80 тонн продукции в месяц. 

Работающее в этой же сфере ТОО «West recycling company» посредством установки 100% инновационных автоматизированных систем (сигнализации, датчиков и т.д.) занимается вывозом и захоронением 150 000 тонн твердых бытовых отходов в год.

ТОО «Kaz-Ling» через товарную марку «Tazalike» производит 10 тонн в месяц продуктов бытовой химии - жидкое мыло, универсальные чистящие средства. В соответствии с предстоящими проектами планируется увеличить объем продукции на 250 тонн в год. 

В целях развития животноводства и сельскохозяйственной продукции крестьянское хозяйство «Ақатай»  села Даулет в рамках программы «Нур Капитал» привлекло 20 млн. тенге,  в настоящее время на откорме 250-300 голов крупного рогатого скота и 300 голов овец. Предстоящий план - заготовка мяса и мясных продуктов в объеме 600-800 тонн в год.

Птицеводческое хозяйство  «BAKYT KUS» в селе Баскудык занимается разведением перепелов. Сегодня предприятие зарабатывает продажей перепелиного мяса и яиц. Хозяйство намерено выпускать на предстоящий период не только мясо в качестве сырья, но и тушеную птицу в качестве готовой продукции. В настоящее время планируется открыть цех мощностью по приготовлению 1 тонны мяса и 5 тысяч штук тушеной птицы в месяц.

Аким области Нурдаулет Килыбай поручил в срок завершить проекты, направленные на улучшение качества жизни жителей района.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Ура! 17 заводов и фабрик построят и безработицы больше не будет. Только осталось все это сделать, пока одна говорильня вы для начала город питьевой водой обеспечьте да людей работой.
27.11.2024, 12:46
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