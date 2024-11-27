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27.11.2024, 17:15

Нурдаулет Килыбай встретился с жителями Мунайлинского района

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Сегодня, 27 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с жителями Мунайлинского района, в ходе  личного приема  ответил на  актуальные вопросы граждан.  Около 600 жителей собрались, чтобы проинформировать главу региона об насущных проблемах района, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Вначале  аким Мунайлинского района Ержан Кумискалиев ознакомил присутствующих с показателями социально-экономического развития района по итогам 10 месяцев 2024 года и отчитался о проделанной работе.

 

В этом году в селе Мангистау открылся диверсифицированный торговый центр «Алтын Көпір».  Объект  был открыт в сентябре. Также в  сельском округе Баскудук сдан в эксплуатацию торговый центр «Әбен».

В сфере производства в  сельском округе Кызылтобе  завершено строительство завода по изготовлению  металлических порошков, который будет сдан в эксплуатацию до конца года.  Годовая мощность предприятия составляет 3500 тонн, планируется обеспечить постоянной работой 50 человек.

В то же время в районе ведется активная работа в сфере сельского хозяйства.  Всего в районе посажено 374,5 га сельскохозяйственных культур, а в местности Кызылкум 40 хозяйств выращивают овощные и садовые культуры. Также в районе имеется 23 теплицы общей площадью 12,7 га.

В 2025-2028 годах в Мунайлинском районе планируется реализовать еще 10 инвестиционных проектов в сфере легкой промышленности, обрабатывающего производства  и животноводства.

Кроме того, в целях поддержки малообеспеченных слоев населения с начала года 23 тысячам граждан оказана социальная поддержка на сумму 935,4 миллиона тенге.

Услуга «Инватакси» предлагается для поддержки людей с инвалидностью. В настоящее время в обслуживании жителей задействовано 3 автомобиля.  В 2024 году их количество увеличилось, был приобретен 1 новый автомобиль.

В ходе встречи местные жители подняли множество актуальных вопросов, таких как работа  канализационной системы , очередность на получение земельных участков,  строительство автомобильных дорог и автобусных остановок, вывоз мусора, нехватка питьевой водой. Также были внесены предложения, связанные с развитием здравоохранения, образования, культуры и спорта.

 

Аким области выслушал обращения жителей,  поручив ответственным руководителям решить поднятые вопросы  в  законодательном поле. 

После встречи Нурдаулет Килыбай принял граждан района  по личным вопросам.

 

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