Восемь семей в Каракиянском районе получили жилье

Аким Каракиянского района Сымбат Торетаев передал ключи от 8 квартир в селе Курык малообеспеченным и многодетным семьям, передает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

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Мероприятие прошло в торжественной обстановке, на него собрались старожилы села, руководители учреждений, представители акимата и маслихата, СМИ, другие жители населенного пункта. Все поздравляют новоселов, среди которых местная жительница Алтынзер Касанова.

Все еще не могу поверить!, – говорит счастливая женщина. - Кроме благодарности, не могу подобрать слов. Уютная просторная квартира, рядом детская игровая площадка – о чем еще мечтать? Хочу сказать спасибо руководству района за такую радость.

Аким района Сымбат Торетаев, поздравляя обладателей новых квартир, напомнил собравшимся слова Президента.

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании в этом году отметил, что «главная ценность страны – человек. Это очевидная вещь, поэтому равное распределение национального богатства и предоставление всем равных возможностей – главная цель реформы». Есть ли большая радость, чем когда результат работы, проделанной в этом направлении, потрачен на благо страны? В районе ведется строительство жилья для малообеспеченных и многодетных семей. И сегодня восемь из них отмечают новоселье. Для каждой семьи жилье – главный вопрос и залог стабильности. Новое жилье – это новый шаг к жизни, и я хочу поздравить всех с этим замечательным событием, - говорит глава района.

С его слов, в целях обеспечения жильем семей, приравненных к категории социально уязвимых слоев населения, в районе предусмотрено 675 млн тенге. Ожидается, что жильем таким образом будут обеспечены 44 семьи. По селам Курык и Жетыбай предоставят по 16 квартир, еще 12 получат жители села Мунайшы.

Кроме того, в целях реализации программы «Бақытты отбасы» в районе были выданы сертификаты на сумму 6,0 млн тенге семи местным жителям.