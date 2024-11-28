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28.11.2024, 12:35

Посвященное профилактике бытового насилия заседание прошло в акимате Актау

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В акимате города Актау прошло совещание по вопросам профилактики бытового насилия, организованное городским отделом внутренней политики и развития языков. Участие в мероприятии приняли представители комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города, представители Совета матерей и сотрудник полиции, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В ходе совещания обсудили меры по укреплению роли семьи в обществе и повышению правовой грамотности девушек. Участники рассмотрели причины бытового насилия и проанализировали проводимые мероприятия, направленные на его предотвращение. Особое внимание уделили вопросам пропаганды семейных ценностей и роли женщин в семье.  

Старший инспектор группы по защите женщин от насилия отдела местной полицейской службы управления полиции города Актау майор полиции Камила Кылишаева отметила, что ежегодно в республике с 25 ноября по 10 декабря проходит акция «16 дней без насилия», направленная на профилактику бытового насилия.

 В соответствии с Законом РК «О профилактике бытового насилия» участковыми инспекторами полиции за 11 месяцев текущего года было зарегистрировано 2868 обращений, связанных с семейно-бытовыми конфликтами. По итогам этих обращений составлено 1443 протокола об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечены 68 лиц (в 2023 году — 49) за нарушение охранного предписания по статье 461 Кодекса РК об административных правонарушениях и 26 лиц (в 2023 году — 19) за неисполнение постановлений или решений суда по статье 669. На 1326 человек (в 2023 году — 1226) были наложены защитные предписания. Для граждан, допустивших повторные правонарушения, судом были установлены особые требования к поведению сроком на три месяца, что затронуло 108 лиц (в 2023 году — 58). За 10 месяцев 2024 года в городе было зарегистрировано 62 преступления в сфере семейного быта, что значительно превышает показатель прошлого года (10 случаев).  С 25 ноября по 10 декабря 2024 года в республике пройдет акция «16 дней без насилия», в рамках которой запланирован ряд мероприятий, направленных на профилактику и информирование по вопросам борьбы с бытовым насилием, - рассказала старший инспектор группы защиты женщин от насилия отдела местной полицейской службы управления полиции города Актау майор полиции Камила Кылишаева.

В завершение мероприятия председатель Актауского городского совета матерей Гульзира Есетова поделилась результатами проделанной работы Совета, отметив ключевые инициативы и достигнутые успехи в сфере поддержки семейных ценностей и профилактики бытового насилия.

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