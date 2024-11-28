В республиканский кадровый резерв прошли 14 мангистауских учителей

В столице 14 учителям из Мангистауской области, прошедшим в республиканский кадровый резерв, вручили сертификаты. Теперь они могут быть назначены на должность без конкурса, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Подведены итоги второго потока проекта «1000 лидеров изменений в образовании», направленного на отбор и обучение лидеров нового формата.

На встрече с резервистами министр просвещения РК Гани Бейсембаев остановился на приоритетных направлениях по повышению качества образования и повышению профессионализма и подготовки педагогических кадров.

По итогам всех пяти этапов отбора 376 претендентов зачислены в республиканский кадровый резерв. Сегодня им вручили сертификаты о назначении на должность без конкурса. Менеджеры нового поколения вносят свой вклад в решение кадровой проблемы.