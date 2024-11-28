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28.11.2024, 15:39

Состоялась церемония завершения проекта «Kedergisiz Mangystau»

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В Актау состоялась  церемония завершения  социально значимого проекта «Kedergisiz Mangystau», реализуемого в области по инициативе Мангистауского областного управления молодежной политики, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мукаш Оралбай, руководитель управления молодежной политики Мангистауской области, принял участие в мероприятии и рассказал о важности проекта.

Проект «Kedergisiz Mangystau» реализован для того, чтобы  акцентировать внимание на проблемах молодых людей с особыми потребностями в регионе и для вовлечения их в трудовую, образовательную деятельность, общественную жизнь. Основная цель – предложить меры государственной поддержки, а также дать возможность особенным гражданам найти свое место в обществе, - сказал Мукаш Оралбай.

В рамках данного проекта были проведены краткосрочные курсы повышения квалификации по пяти направлениям, в них приняли участие более 150 молодых людей с особыми потребностями. Кроме того, были организованы 3 мастер-класса по мыловарению, гончарному делу и ремеслам, в которых приняли участие более 50 молодых людей с особыми потребностями. Была оказана юридическая и психологическая помощь. Для поддержки инициатив участников и открытия собственного бизнеса было выделено 10 малых грантов на сумму 200 000 тенге.

Проект является важным шагом в улучшении качества жизни молодых людей с ограниченными возможностями и предлагает новые идеи для их личностного и профессионального развития.

 

 

 

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