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28.11.2024, 17:50

Состоялась внеочередная сессия маслихата Мангистауской области

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Сегодня, 28 ноября, с участием акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялось внеочередное шестнадцатое заседание  областного маслихата VIII созыва.  В ходе сессии рассмотрены вопросы внесения изменений в бюджет области на 2024-2026 годы, утверждения правил содержания сельскохозяйственных животных, определения ставок платы за пользование водными ресурсами, внесения изменений в постоянные комиссии маслихата и обсужден персональный состав областного акимата, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

На заседании руководитель управления экономики и бюджетного планирования Светлана Нарешова представила уточненные параметры областного бюджета на 2024 год.

 

 В течение года средства, выделенные из местного бюджета, были направлены на финансирование поручений Главы государства и Правительства, мероприятий в рамках Планов развития и Комплексных планов, а также важных социальных задач.  А сэкономленные  средства пойдут на оказание услуг по подаче питьевой воды, субсидирование пассажирских перевозок на социально значимых автомобильных сообщениях, содержание социальных организаций, и расходы, связанные с новыми дошкольными организациями, - рассказала Светлана Нарешова.

Подводя итоги заседания, аким области Нурдаулет Килыбай выразил благодарность депутатам за поддержку и принятые решения на благо страны.

 

 Решения, принимаемые руководством страны по важным вопросам, способствуют устойчивому развитию региона.  Каждое решение должно быть направлено на повышение благосостояния народа.  Я хотел бы подчеркнуть важность вашей поддержки.  Уверен, что совместными усилиями мы продолжим социально-экономическое развитие региона, - подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

 

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