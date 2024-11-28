Состоялась внеочередная сессия маслихата Мангистауской области

Сегодня, 28 ноября, с участием акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялось внеочередное шестнадцатое заседание областного маслихата VIII созыва. В ходе сессии рассмотрены вопросы внесения изменений в бюджет области на 2024-2026 годы, утверждения правил содержания сельскохозяйственных животных, определения ставок платы за пользование водными ресурсами, внесения изменений в постоянные комиссии маслихата и обсужден персональный состав областного акимата, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

На заседании руководитель управления экономики и бюджетного планирования Светлана Нарешова представила уточненные параметры областного бюджета на 2024 год.

В течение года средства, выделенные из местного бюджета, были направлены на финансирование поручений Главы государства и Правительства, мероприятий в рамках Планов развития и Комплексных планов, а также важных социальных задач. А сэкономленные средства пойдут на оказание услуг по подаче питьевой воды, субсидирование пассажирских перевозок на социально значимых автомобильных сообщениях, содержание социальных организаций, и расходы, связанные с новыми дошкольными организациями, - рассказала Светлана Нарешова.

Подводя итоги заседания, аким области Нурдаулет Килыбай выразил благодарность депутатам за поддержку и принятые решения на благо страны.