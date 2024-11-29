Почему не "нефтянка"?

"Тимурдан INFO" - это новый взгляд на современность. Мангистау - это регион с богатой историей и большим экономическим потенциалом. Однако в понимании большинства этот регион во многом связан только с добычей нефти. Проект "Тимурдан INFO" направлен на разрушение этого стереотипа. Этот проект от известного IT-педагога и общественного деятеля Тимура Бектура предлагает свежий взгляд на культуру, историю и потенциал Мангистау.