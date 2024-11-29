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29.11.2024, 11:17

Почему не "нефтянка"?

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"Тимурдан INFO" - это новый взгляд на современность. Мангистау - это регион с богатой историей и большим экономическим потенциалом. Однако в понимании большинства этот регион во многом связан только с добычей нефти. Проект "Тимурдан INFO" направлен на разрушение этого стереотипа. Этот проект от известного IT-педагога и общественного деятеля Тимура Бектура предлагает свежий взгляд на культуру, историю и потенциал Мангистау.

Кадр видео
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Вполне возможно, что Бекзат Жусуп и Жасулан Майлыбай стали бы нефтяниками, что вполне  характерно для традиций Мангистауского региона. Бекзат даже успел освоить одну из нефтяных специальностей. Жители Мангистау рассказывают о своем пути к профессии и карьере.

 


 

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