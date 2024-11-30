В Мангистау официально наградили лауреатов премии «Жомарт жан»

Среди гостей – депутаты областного и городского маслихатов, городских и районных акиматов, руководители ведомств, члены АНК, меценаты прошлого года, члены общественного совета, генеральные консулы, представители политических партий, религиозных конфессий, общественных и образовательных организаций, молодежь, старейшины, спортсмены, работники здравоохранения, культуры, предпринимательства. Меценаты на мероприятии были награждены знаком «Жомарт жан», почетной грамотой, знаком «За благотворительность», а также по номинациям «Человек года-2024», «Лучший меценат года-2024», «Лучшая организация-меценат года-2024». От имени главы региона Нурдаулета Килыбая с поздравительной речью выступил заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области Ануар Бимаганбет.

Я искренне поздравляю лауреатов сегодняшней премии «Жомарт жан». Великий русский писатель Лев Толстой сказал: «Доброта спасет мир». Если человечество будет смотреть на мир с состраданием, добротой и любовью, оно сохранит свою человеческую природу. Сегодняшнее организованное мероприятие объединило добрых и отзывчивых людей, которые добротой и состраданием стремятся изменить мир к лучшему. Этих людей объединяет искреннее желание помогать другим, не быть равнодушными к чужим трудностям. Эти люди протянули свою руку помощи, когда это было необходимо. От всей души поздравляем лауреатов!, - сказал заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области Ануар Бимаганбет.