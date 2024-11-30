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30.11.2024, 15:35

Подведены итоги проекта «Единство в многообразии»

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В рамках реализации проекта «Единство в многообразии» по заказу управления внутренней политики Мангистауской области и при поддержке АО «Центр поддержки гражданских инициатив» прошли мероприятия и проведена работа по достижению целевых индикаторов проекта. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель проекта Динара Асанова.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По словам спикера, проект направлен на укрепление межэтнических связей и развитие культурного обмена среди молодежи и взрослых Мангистауской области, в том числе распространение малых грантов, создание сайтов, проведение казахских национальных игр и ярмарок этнокультурных объединений, проведение тренингов и воркшопов.

В рамках проекта для реализации социальных проектов в целях развития межэтнической дружбы и укрепления культурных связей выделены небольшие гранты в размере 500 тыс. тенге. Кроме того, в рамках проекта создан специальный сайт, который служит площадкой для обмена опытом и направлен на распространение информации о проектах с культурными инициативами, поддерживающими межэтническое согласие и толерантность. Особое внимание было уделено сохранению и пропаганде казахских традиций. В рамках проекта были организованы соревнования по казахским национальным играм, которые собрали большое количество участников и зрителей и способствовали укреплению чувства единства и уважения к культурному наследию региона, - сказала Динара Асанова.

В ходе брифинга менеджер проекта Сабина Бейсембаева рассказала об итогах проекта.

По итогам проекта была проведена выставка и ярмарка ремесел этнокультурных объединений, где были представлены национальные блюда и поделки различных этнических групп. Выставка показала многообразие различных культур и традиций, проживающих в Мангистауской области, и стала важным шагом в развитии культурного обмена и межэтнической гармонии, - сказала Сабина Бейсембаева.

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