Подведены итоги проекта «Единство в многообразии»

В рамках реализации проекта «Единство в многообразии» по заказу управления внутренней политики Мангистауской области и при поддержке АО «Центр поддержки гражданских инициатив» прошли мероприятия и проведена работа по достижению целевых индикаторов проекта. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель проекта Динара Асанова.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По словам спикера, проект направлен на укрепление межэтнических связей и развитие культурного обмена среди молодежи и взрослых Мангистауской области, в том числе распространение малых грантов, создание сайтов, проведение казахских национальных игр и ярмарок этнокультурных объединений, проведение тренингов и воркшопов.

В рамках проекта для реализации социальных проектов в целях развития межэтнической дружбы и укрепления культурных связей выделены небольшие гранты в размере 500 тыс. тенге. Кроме того, в рамках проекта создан специальный сайт, который служит площадкой для обмена опытом и направлен на распространение информации о проектах с культурными инициативами, поддерживающими межэтническое согласие и толерантность. Особое внимание было уделено сохранению и пропаганде казахских традиций. В рамках проекта были организованы соревнования по казахским национальным играм, которые собрали большое количество участников и зрителей и способствовали укреплению чувства единства и уважения к культурному наследию региона, - сказала Динара Асанова.

В ходе брифинга менеджер проекта Сабина Бейсембаева рассказала об итогах проекта.