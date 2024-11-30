Неправительственные организации успешно реализуют новые проекты в Мангистауской области

Проект «Парасатты қоғам» по формированию антикоррупционной культуры завершил свою работу. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила председатель общественного объединения «Шуағыңды шаш» Арайлым Шамшадинова.
По словам спикера, в регионе в рамках специального плана действует множество неправительственных организаций, которые работают в общих интересах. Один из таких общественных фондов, общественное объединение «Шуағыңды шаш», оно будет реализовывать новый проект в направлении формирования антикоррупционной культуры в рамках социального заказа управления внутренней политики Мангистауской области.
Посредством этого проекта мы хотим создать антикоррупционную культуру среди жителей Мангистауской области. Поэтому планируется разработать 4 социальных экспериментальных видеоролика и 2 аудиоролика. Также будет проведена информационно-разъяснительная работа в 2 городах, 5 районах (не менее 20 населенных пунктов), будут разработаны и распространены не менее 500 раздаточных материалов с косвенным охватом около 3 тысяч граждан, - сказала Арайлым Шамшадинова.
Комментарии1 комментарий(ев)